Presidenti Meta ka zhvilluar ditën e sotme takimin e përjavshëm me mediat, për shkak se të premten e kaluar u anulua nga takimi me kryeministrin e Kosovës, Avdullah Hotin.

Meta e nisi me mesazhe për të pasur kujdes në lidhje me situatën e koronavirusit, ndërsa u shpreh se është e domosdoshme zbatimi i protokolleve.

“Tërheq vëmendjen ndaj të gjithëve për të mos humbur përqendrimin në përballimin më efikas të pandemisë, pasi shtimi i rasteve të qytetarëve dhe numrit të viktimave kërkojnë urgjentisht një reflektim nga të gjithë, nga institucionet, qeveria, opozita, sipërmarrjet dhe çdo qytetar. Është e domosdoshme një strategji e re, me protokollet e mirëpërcaktuara dhe për të vënë në kontroll përhapjen në rritje të kësaj pandemie”, tha në fillim Meta.

Më tej Meta u ndal nëse do t’i duhej të mblidhte Këshillin e Sigurimit duke u shprehur se duhet më shumë transparencë dhe masa konkrete për mbrojtjen e bluzave të bardha.

“Ju e dini që janë zhvilluar disa mbledhje dhe në të ardhmen nëse do të duhet patjetër që do zhvillohet. kam kërkuar një takim zyrtar me ministren e shëndetësisë, besoj ta realizojmë sa më shpejt për të gjykuar se kush mund të jetë mbështet që mund të jap presidenti. Mendoj se çdo qytetar duhet të sillet në një mënyrë të përgjegjshme për jetën dhe shëndetin e tij dhe të familjarëve. Duket që ka një shkujdesje e cila natyrisht që ka sjellë një përkeqësim të treguesve, kjo nuk na mundëson të hapemi me vendet fqinje dhe vendet e BE. Nëse do jetë e nevojshme, patjetër që do jetë institucioni i gatshëm për të bërë diçka të tillë. Por duhet më shumë transparencë dhe masa konkrete për mbrojtjen e infermierëve dhe mjekëve”, u shpreh Meta.

/e.rr