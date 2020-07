A do të japësh dorëheqjen si kryetar i PS po humbe zgjedhjet e 2021? Kjo ishte pyetja drejtuar Edi Ramës në një intervistë që dha në Report TV.

Por ai u shpreh se është i bindur se PS-ja do të fitojë mandatin e tretë dhe ai do të jetë kryeministër edhe pas zgjedhjeve të 2021.

“Unë nuk do t’i humbas zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe nuk do të jap dorëheqjen si kryetar i PS-së sepse do të jem i detyruar të vijoj punën.

Nuk flas kurrë me nëse, sepse ka edhe një shprehje që flet për hallën dhe xhaxhanë edhe… koha është shumë e shtrenjtë për t’u humbur me nëse” – e mbylli diskutimin Rama.

/a.r