Nga Artur Ajazi

SPAK-u, ka treguar se nuk “dëgjon shumë nga ai vesh”-thotë populli. Ai po heton, vëzhgon, dhe mbledh fakte mbi këdo që ka shkelur ligjin, mbi këdo që ka vjedhur dhe është pasuruar me para taksapaguesish. SPAK-u, deri sot, ka treguar se nuk e prish aspak “linjën e tij të përcaktuar nga ligji dhe vetëm ligji”. Ata që besojnë se “nuk ka arrestime para 11 Majit, medemek sepse na qenkëshin fushata elektorale dhe votimet”, shumë shpejt do të zhgënjehen.

Do të ketë arrestime, madje dhe arrestime VIP-ash. Të atyre që deri sot i kanë punuar “qindin” SPAK-ut, duke e akuzuar dhe telendisur. Dhe kjo jo për hakmarrje. Por sepse ata që shajnë me libër shtëpie një prokuror, një kryetar gjykate, një kryepolic apo një OPGJ, natyrisht e kanë “mizën nën skulë”. Ligji dhe zbatimi i tij, ndaj atij që ka vjedhur, ndaj atij që ka abuzuar me milionat e popullit, ndaj atij që ka firmosur tenderat dhe ka zhvatur pasuritë e shqiptarëve, ndaj atij që ka vrarë dhe shkaktuar viktima nga ushtrimi i postit dhe ofiqit që ka patur, do të bjerë si “shpata”.

Askush të mos besojë, dhe askush të mos rrijë i qetë se “meqenëse jam deputet, meqenëse jam në listë për deputet, apo meqenëse jam politikan i opozitës, jam imun ndaj ligjit”. Jo, kjo nuk do të ndodhë. Madje do të kemi surpriza nga SPAK-u ndoshta javën e parë të muajit të ardhshëm. I vetmi sektor që nuk ndalet as në verë, as në dimër, as para dhe pas fushatave elektorale, mbetet ai i institucioneve ligjzbatuese. SPAK-u, ka treguar se nuk ndalet as para presioneve nga politika, dhe as para presioneve nga ata që pretendojnë se janë të “paprekshëm”. Ky mendim dhe kjo hipotezë ka rënë, falë reformimit të organeve të drejtësisë, dhe përkrahjes maksimale që Edi Rama i ka dhënë strukturave të reja të drejtësisë.

Natyrisht nuk mund të ikim askund, natyrisht as në Bashkimin Europian, duke qenë me nivel alarmant korrupsioni, apo duke patur me shumicë emra ligjvënësish apo dhe politikanësh që kanë rezultuar nga hetimet të korruptuar dhe të lidhur me rrjetet e krimit. Në Shqipëri nuk ka më të paprekshëm, nuk ka më “mandate të përjetshme” që të mbronin si dikur nga hetimi, gjykimi, dhe dënimi. Për SPAK-un, nuk ka asnjë rëndësi në rast se të gënjen mëndja, ta shtysh hetimin, apo dhe gjykimin “me raporte mjeksore” si dikur. Kjo është drejtësia e re, e rilindur, pa komplekse dhe ndikime politike si dikur ajo e plepaxhinjve.

Sot para ligjit janë të barabartë, si deputeti, si ish-ministri, si ish-kryeministri, kryetari partisë, apo kryetari bashkisë, apo dhe ish-drejtuesit e institucioneve. Mjafton të jesh përlyer me afera korruptive, dhe automatikisht je kontigjent i SPAK-ut.

Fundja SPAK-u, ndaj u ngrit dhe po perfeksionohet, për të ndëshkuar çdo politikan, drejtues dhe ish-drejtues institucioni që ka kryer vepra të rënda penale që lidhen me korrupsionin dhe krimin e organizuar. Ata që menduan “ta shkrijnë SPAK-un”, shumë shpejt do të shohin se përpjekja e tyre ka qenë e kotë.