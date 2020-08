Bashkimi Europian ka rënë dakord për të vendosur sanksione ndaj 20 zyrtarëve bjellorus, të dyshuar për manipulimin e zgjedhjeve dhe dhunën ndaj protestuesve. Sipas mediave të huaja, edhe presidenti Lukashenko.

Ministri i Jashtëm çek, Yomas Petricek është shprehur se vendet e BE kanë rënë dakord për personat që do të përfshihen në listë.

“Kemi arritur një marrëveshje, për mënyrën sesi lista do të strukturohet dhe kush do të jetë pak a shumë në të”, tha Petricek.

Që lista të quhet e finalizuar, duhet të përmbyllen edhe teknikalitetet, që do të zgjasin edhe një javë. Petricek tha se edhe Lukashenko do të jetë në listë, në fazën e parë osë në të tjerat, nëse nuk do të ketë progres në dialog.

Ministri i Jashtëm lituanez, Linas Linkevicius u shpreh se Lukashekno duhet të jetë në listë që në fazën e parë, ndërsa theksoi se ka disa arsye taktike se përse ai duhet të jetë jashtë. Lituania ndërkohë ka përpiluar një listë me 118 zyrtarë, të cilëve u duhen vendosur sanksione.

Presidenti rus, Vladimir Putin parlajmëroi të enjten, se është gati të dërgojë forca policore, në rast se protestat përshkallëzohen. Në lidhje me deklaratën e tij ka reaguar ministri lituanez, i cili kërkoi që Rusisë t’i dërgohet një paralajmërim i qartë.

Kancelarja gjermane ndërkohë ka shprehur shqetësimin për krizën, ndërsa ka theksuarse Lukashenko ka refuzuar të flasë me të.

Por mbledhja e së premtes në Bruksel, u shfrytëzua nga Greqia dhe Qipro për të kërkuar masa ndaj Turqisë.

Athina kërkoi sanksione ndaj Turqisë, për veprimet e Ankarasë për kërkime hidrokarburesh në Mesdheun lindor.

Ministrat e BE ranë dakord edhe për këtë pikë, ku zv/ presidenti i KE zbulon se më 24 shtator në mbledhjen e Këshillit Europian do të diskutohet edhe masat ndaj Turqisë në rast se shtatori nuk sjell progres.

Borrell paralajmëroi se BE do të tregojë forcë kolektive por nga ana tjetër do i hapë rrugë dhe dialogut në Bjellorusi apo në Mesdheun Lindor. Ai shtoi se tashmë BE është e unifikuar në krizën në Mesdhe, duke mbështetur plotësisht Greqinë dhe Qipron, teksa është e zhgënjyer nga sjellja e Erdogan për shpimet ilegale në det.

g.kosovari