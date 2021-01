A do të hyjë PD në zgjedhje së bashku me aleatët?/ Basha, shmang pëgjigjen direkte

Basha theksoi se opozita është më e bashkuar se kurrë, për të shporrur njëherë e mirë Ramën, u shprehur se kryeministri aktual është e keqja e madje e vendit, qëdo largohet më 25 prill.

Nisida Tufa: Ndalemi pak tani tek Opozita e Bashkuar, pёr tё folur se sa kompakte ёshtё Opozita e bashkuar. Le tё flasim edhe me deklarata e zonjёs Kryemadhi , kryetares sё Lёvijes Socialiste pёr integrim. Ёshtё bёrё e ditur se do tё dilet me dy lista. Ёshtё pikё pёr Opozitёn kjo apo le tё themi edhe mund tё humbё?!

Lulzim Basha: Opozita ka kalkuluar me pёrgjegjёsi tё madhe skemёn pёr tё maksimizuar votёn. Ajo qё na bashkon tё gjithёve ne ёshtё domosdoshmёrtia pёr tё larguar Edi Ramёn, qё ёshtё e keqja e kёtij vendi, ёshtё dёshtimi 8-vjeçar dhe shkaku i varfёrisё, dhe shkaku i krizёs sё psikologjike dhe sociale nё tё cilёn gjenden sot shqiptarёt . Pёr ne nuk ka gjё mё tё rёndёsishme se ti pёrgjigjemi këtyre shqetёsimeve kryesore qё kanё sot shqiptarёt. Po e them dhe njё herё papunёsia, pasiguria pёr vendin e punёs pёr ata qё e kanё njё vend pune; pamundёsia dhe çfarё kam parasysh me pamundёsinё?!

Ka njё shtresё sё mesme, sigurimi kryesor i programit tonё ёshtё qё kёtё shtresё tё mesme ta forcojmё, ta zgjerojmё ta zmadhojmё. Por edhe ajo shtresё e mesme pёr shkak tё politikave të Edi Ramёs siç ёshtё e ashtuquajtura taksё progresiste megjithëse mund të kenë rroga mbi le të themi 800 mijë lekë burrë e grua, prapë se prapë sillen vërdallë, bëjnë apo s’bëjnë dot një javë pushime në vit, kruajnë kokën dy herë, bëjnë apo s’bëjnë dot pushime me fëmijët, një javë në vit, shkojnë marrin borxhe poshtë e lartë për të mbyllur muajin. Kur fëmijët u rriten e kanë të pamundur të sigurojnë pa siklet një kredi fjala bie për strehimin e tyre.

Këto janë hallet e problemet e shtresës së mesme, të shkojmë te shtresat e tjera, te fermerët që përbëjnë gjysmën e popullsisë. Vit pas viti në veçanti katër vitet e fundit janë futur në gropë, jo vetëm që nuk kanë arritur dot të gjenerojnë fitime por sic i kam takuar nga jugu në veri, nga Devolli në Myzeqe, në Shishtavec, në Xarrë, ata janë futur në borxhë sepse poltikikat e kësaj qeveria jo vetëm nuk i ka mbështetur por kanë bërë të pamundur që edhe atë prodhim që e kanë nxjerrë me djersën e tyre ta nxjerrin në treg.

Vijmë tek të më të pamundurit, shikoni atë që nxjerr Banka Botërore nuk janë statistika nuk janë shifra thjesht për ti nxjerrë në titujt e lajmeve, ata janë dhimbje, dhimbje që unë edhe bashkëpunëtorët e mi i kemi parë me sytë tanë dhe jam i detyruar që disa prej tyre ti shpalos edhe përmes rrjeteve sociale, e patë atë babain që tha e shes gjakun për fëmijët e mi, tani duhet të kesh humbur cdo ndjesi njerëzore që të shohësh diçka të tillë edhe të vazhdosh sikur asgjë nuk ka ndodhur në këtë vend. Përgjegjësia ime kryesore nesër si kryeministër është që për të gjitha këto probleme dhe këto shtresa edhe të tjerë që nuk përmenda, mjekët, mësuesit, intelektualët në 100 ditët e para do të sjellim stabilizim dhe pas kësaj, menjëherë pas kësaj të nisim kurbën rritëse të ekonomisë dhe të mirëqenies sociale.

Nisida Tufa: Do të flasim edhe për këtë, do të ndalim më me detaje. Zoti Basha ju folët për maksimalizim të votës, kryetarja e LSI ka deklaruar se në disa zona Partia Demokratike dhe Levizja Socialiste Per Integrim do të kenë një listë të përbashkët, në cilat zona i keni pritshmëritë ?

Lulzim Basha: Këto janë të gjitha…është e saktë ajo që thotë zonja Kryemadhi edhe unë e kuptoj që ka interes gjithmonë edhe për këtë le të themi aspekt taktik të politikës. Më ndjeni në qoftë se vëmendja ime sot edhe në këtë bisedë që kemi bashkë nuk është kaq shumë takcicizmi politik se sa tek ato që janë problemet e vërteta të shqiptarëve. Nuk mendoj që shqiptarët sot shqetësim kryesor kanë se si do të maksimalizojmë votën e PD-LSI, padiskutim që ne kemi një plan të qartë dhe do ta shpalosim atë hap pas hapi.

Nisida Tufa: Kur zoti Basha ?

Lulzim Basha: Sepse qëllimi ynë kryesor është që cdo votë e shumicës absolute të shqiptarëve që duan largimin e Ramës të shkojë aty ku duhet edhe të numërohet

Nisida Tufa: Zoti Basha do ta maksimalizoni apo do ta mbroni votën sepse ky është qëllimi?

Lulzim Basha: Të dyja bashkë, janë dy gjëra krejt të ndryshme. Njëra është maksimalizimi i votës dhe e dyta është mbrojtja e votës. Dhe për të dyja pavarësisht përpjekjeve të Edi Ramës, pavarësisht aleancës së tij të vazhdueshme me faktorët më negativë të shoqërisë, një gjë është e sigurtë, fitorja e opozitës së bashkuar do të jetë e thellë dhe largimi i Edi Ramës është i sigurtë, i vulosur. Prandaj bëj një hap prapa dhe them që e kuptoj interesin tuaj për të diskutuar edhe për këtë që dmth unë e quaj takticizëm politik dhe në anglisht analistët e thonë small business politics.

Por problemet e vërteta të shqiptarëve janë ato të cilat ju tregova. Sepse ka dy gjëra që shoh, njëra që padiskutim më motivon në mënyrën e saj, që është ky mjerim që ka kapur Shqipërinë. Mjerimi ekonomik, mjerimi u mijëra familjeve që vazhdojnë në rrebeshin e sotëm, qëndrojnë në çadra ndonëse u premtua që do të ishin në shtëpi të reja në shtator.

Mjerimi i atyre që s’paguajnë dot ilaçet e pandemisë, mjerimi i familjeve që kanë nevojë për ndihmë ekonomike dhe nuk marrin asnjë kacidhe dhe kanë fëmijë për të ushqyer dhe atyre që marrin por prapë ajo ndihmë ekonomike nuk iu del. Pasiguria e të gjithë pjesës tjetër të popullsisë të cilët në një situatë normale me planin tonë ekonomik do të jenë ajo shtresë e mesme. Do të kenë mundësi edhe të planifikojnë pushime nesër për vete dhe fëmijët e tyre. Do ketë mundësi edhe të planifikojë, pa kaluar përmes ferrit një kredi për fëmijët që duan t’i martojnë por që sot nuk ka siguri, do ta kem apo nuk do ta kem vendin e punës? Do ti hap apo nuk do ti hap dot qepenat nesër? Këto janë problemet që shqetësojnë shqiptarët. Nisida duhet të më kuptosh, këto janë problemet kryesore që më shqetësojnë mua. Gjithçka tjetër për të cilët më pyetët ka një ekip opozita që po punon 24 orë.

Nisida Tufa: Mirë se mazhoranca për shembull shprehet qartë. Zoti Basha Partia Socialiste llogarit se ka fitore të sigurtë, ka hambar mandatesh Fierin, Vlorën, Gjirokastrën apo Beratin. Në vijim të asaj që unë iu pyeta, ku i ka protshmëritë Partia Demokratike?

Lulzim Basha: Në të gjithë Shqipërinë, nga jugu në veri Rama dhe klika e tij do pësojë disfatën më të thellë.

Nisida Tufa: Këtë ua tregojnë sondazhet zoti Basha?

Lulzim Basha: Sigurisht dhe nuk ka diskutim që kjo do t’i vijë jo thjeshtë dhe vetëm nga shumica dërrmuese e shqiptarëve që i gënjeu, i mashtroi, me premtime boshe që nuk i mbajti por Nisida të jesh e bindur do t’i vijë dhe nga vetë socialistët shqiptarë, të cilët njësoj si shumica dërrmuese e popullsisë në këto tetë vite në veçanti katër vitet e fundit, kanë parë varfërinë të thellohet, kanë parë pamundësinë për të siguruar një vend dinjitoz pune dhe janë edhe më të zhgënjyer sepse në fund të fundit ishte njeriu dhe ishin njerëzit të cilët i mbështetën për të ardhur në pushtet.

Rezultoi që pushtetin e kishin vetëm për vete, për të trefishuar, pesëfishuar apo dhjetëfishuar pasuritë e tyre për të marrë 20% me Ndrahgetën e me mafian por për të harruar këdo dukë përfshirë edhe socialistët shqiptarë. Prandaj jua them me bindjen më të thellë, 25 Prilli është dita kur do të fitojnë të gjithë shqiptarët. Të vetmit të humbur do të jenë ata që për 8 vite braktisën premtimet me në krye Edi Ramën, braktisën vendin dhe e lanë në mëshirë të fatit dhe të fundit në çdo aspekt në raport me vendet e tjera të rajonit.

Nisida Tufa: Duke shkuar tek 25 Prilli, fushatën do ta bëni të përbashkët apo kështu sic po ndosh tani, vec LSI vec Partia Demokratike, si do të vijojë ? Ka rëndësi dhe kjo.

Lulzim Basha: Sigurisht që fushata është edhe sot e përbashkët. Po të shikoni ka një lajmmotivi, i cili bashkon të gjitha partitë e opozitës, Partinë Demokratike, Lëvizjen Socialiste për Integrim, Partinë Republikane, Lëvizjen për zhvillim Kombëtar, Partinë Agrare Ambientaliste, Partinë Demokristiane, Partinë për Drejtësi Integrim dhe Unitet, Partinë Bashkimin i të Drejtave të Njeriut, Partinë e Legalitetit, cdo parti të opozitës, të gjitha partitë e opozitës kanë një lajmmotiv, largimin e të keqes. Nuk ka ndryshim në Shqipëri pa larguar Edi Ramën. 25 Prilli është dita e largimit të keqes. 26 Prilli e tutje është dita që pasi është zhbllokuar rruga të nisë një ndryshim për të gjithë, jo vetëm për partitë tona, jo vetëm për mbështetësit tanë por për cdo shqiptar. Dhe për këtë unë dhe Partia Demokratike kemi një program të qartë dhe të zbatueshëm.

Nisida Tufa: U ndalëm tek LSI-ja por në fakt është momenti për të folur pak edhe për aleatët, shohim dhe foton ilustruese. Ende nuk janë përmbyllur marrëveshjet e Partisë Demokratike me PDIU, po kështu edhe me PR. Ku është ngërci Z.Basha, sepse i kanë shfaqur pas deklaratave pretendimet e tyre Z.Mediu por edhe Z.Idrizi ? Cfarë po ndodh që nuk po mbyllet si marrëveshje ?

Lulzim Basha: Jo, nuk ka asnjë ngërc, nuk ka asnjë ngërc. Unë të siguroj që opozita do të dalë e bashkuar në këto zgjedhje si asnjë opozitë më parë dhe koalicioni fitimtar i 25 Prillit do të bëjë realitet të gjitha zotimet që ka marrë para shqiptarëve. Natyrisht përgjegjësia kryesore për këtë i takon Partisë Demokratike, më takon mua. Dhe pikërisht në kuadër të kësaj përgjegjësie mbi parimet tashmë të njohura dhe të shpallura botërisht, gjithsecili do të ketë mundësinë të shpalosë para shqiptarëve le të themi fuqinë dhe angazhimin për të qenë pjesë e kësaj fitoreje dhe në bazë të vlerësimit gjithsecili prej anëtarëve të koalicionit dhe të Partisë Demokratike do të marrë peshën e përgjegjësisë për të kthyer programin tonë në një realitet ndryshimi për cdo shqiptar.

Nisida Tufa: Dakord. Kur do të bëhet marrëveshja ?

Lulzim Basha: Po ndodh kjo. Gjatë kohës që flasim edhe sot ..

Nisida Tufa: Nuk është mbyllur marrëveshja me PR edhe me PDIU-në.

Lulzim Basha: Shiko, ne këmi një marrëveshje. Është një keqkuptim mediatik që nuk është mbyllur marrëveshja.

Nisida Tufa: Atëherë është koha ta sqarojmë.

Lulzim Basha: Domethënë, ne kemi marrëveshje që opozita është e bashkuar në këto zgjedhje. Detajet në kushtet e pas 5 Tetorit janë subjekt i grupeve që po punojnë intensivisht edhe të jeni e sigurtë që këtu nuk ka për të pasur asnjë surprizë, përkundrazi do të materializohet vullneti ynë që së bashku t’i japim fund kësaj të keqe në 25 Prill.

Nisida Tufa: Domethënë z. Mediu kërkon më tepër se një mandat të sigurt?

Lulzim Basha: Unë nuk jam pjesë e drejtpërdrejtë e këtyre negociatave, por ju siguroj që ajo që na bashkon është tmerrësisht më e madhe se çdo gjë që duket sikur na ndan. Ne na bashkon vendosmëria për të larguar Edi Ramën, për të larguar të keqen dhe për t’ju dhënë Shqiptarëve shpresën dhe ndryshimin që meritojnë dhe që është plotësisht e mundur.

Nisida Tufa: Pra është çështje ditësh mbyllja e asaj që ju quani keqkuptim për finalizimin e marrveshjes?

Lulzim Basha: Për mua nuk ka fare rëndësi nëse ajo është mbyllur sot pasdite apo mbyllet nesër në mëngjes. E rëndësishme është që ditë për ditë opozita, Partia Demokratike, njerëzit tonë, unë personalisht jemi në terren për t’u marrë me ato probleme që siç ju thashë janë problemet e vërteta të njerëzve.

Çfarë do të bëjmë për papunësinë? Çfarë do të bëjmë për njerëzit në mjerim ekonomik? Çfarë do të bëjmë për të ndalur plagën e emigracionit? Si do të arrijmë që Shqipërisë ti hapet rruga e mbyllur drejt Bashkimit Europian? Çfarë do të bëjmë për t’ju kundërvënë pandemisë dhe pasojave shëndetësore dhe ekonomike të pandemisë. Këto janë problemet kryesore të shqiptarëve, këto janë problemet e mia kryesore dhe prandaj jam në këtë garë dhe prandaj nesër si kryeministër i shqiptarëve këto do të jenë problemet të cilave do t’ju jap zgjidhje fillimisht.

Nisida Tufa: Po, dakord. Ne e kemi të qartë programin tuaj z. Basha, e keni bërë me dije që në krye të herës. Ekonomia ka qenë një shtyllë e fortë, por nga ana tjetër duam të dimë më shumë edhe për ekipin tuaj, për ekzekutuesit e këtij programi, përveç ju që jeni në krye. Gjithsesi në vijim të pyetjeve të mija flasim pak për zgjedhjet që ju keni bërë. Në krye të listës për Lezhën ju keni vendosur një akademik shumë të njohur me shumë influencë siç është zoti Mark Marku. Është pikërisht zoti Marku që pak muaj më parë ishte në pjesën e Komisionin Përzgjedhës së kandidatëve për Deputetë për tu vendosur në lista për Partinë Demokratike. A ka konflikt interesi këtu, në rastin e Mark Markut?

Lulzim Basha: As në rastin e Mark Markut nuk ka konflikt interesi dhe as Komisioni nuk është më në ekzistencë. Komisioni e përfundoi punën e tij.

Nisida Tufa: Po aman është ai një prej individëve që ka përzgjedhur, ka vendosur në një filtër.

Lulzim Basha: Pa diskutim, në qoftë se do të kishte ndodhur në një moment të tillë pa diskutim që unë do të kisha kërkuar përjashtimin e çdo anëtari që dëshironte të konkurronte.

Nisida Tufa: Pra vendimi është marrë më pas?

Lulzim Basha: Mark Marku është propozuar masivisht nga strukturat e Partisë Demokratike në qarkun e Lezhës dhe gëzon një mbështetje do të thosha unanime nga drejtuesit dhe strukturat por dhe nga qytetarët pikërisht për ato atribute që ju thatë

Nusida Tufa: Konsiderohet përjashtim rasti i Markut?

Lulzim Basha: Jo, ka anëtarë të komisionit që kanë përjashtuar vetë çdo ambicie politike. Natyrisht që gjatë kohës që komisioni ka qenë në punë do të ishte e pa mendueshme që të kishte një dualitet të tillë, por puna e komisionit tashmë ka muaj që ka përfunduar dhe figura të tilla si Mark Marku siç e thatë vetë një intelektual i spikatur, një akademik, një njeri i përkushtuar ndaj të drejtës por edhe një njeri me përvojë politike vjen jo thjesht dhe vetëm si zgjedhje e drejtuesve të Partisë Demokratike, e imja, po edhe si propozimi i bazës dhe një kërkesë e vetë demokratëve të Lezhës, për të drejtuar betejën politike në një qark ku ne presim një rezultat jashtëzakonisht të thellë ndaj Partisë Socialiste e cila ka dështuar në çdo aspekt, padiskutim ka dështuar dhe me emërimet e drejtuesve politikë të atij qarku që kanë rekordet më të zeza të korrupsionit dhe krimit të organizuar.

Gazetarja: Po teksa jemi duke folur për ktë kam dy pyetje në vijim zoti Basha. Filimisht ju thatë që ka vetë anëtarë të komisionit që e kanë përjashtuar veten nga përfshirja në lista. Është rasti ndoshta për të folur për Nishanin, Rulin, Mustafain. Mund të jenë edhe këta pjesë të listës së Partisë Demokratike?

Lulzim Basha: Unë sot ku ndodhem, mund të ju flas që proçesi i emërimit të koordinatorëve po ndodh me konsultim me gjithë bazën e anëtarësisë dhe padiskutim ka raste, ku njerëz, po e them dhe këtë rast si zoti Marku ju është kërkuar të japin kontribute, kanë pranuar të japin këtë kontribut. Kjo do të thotë që nuk paragjykoj asgjë por, natyrisht vendimet përsa i përket listës së deputetëve do të kalojnë përmes institucioneve të Partisë Demokratike që janë kryesia dhe këshilli kombëtar.

