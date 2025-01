Presidenti Donald Trump tha gjatë fushatës së tij zgjedhore se do t’i jepte fund luftës në Ukrainë “brenda 24 orëve” nga marrja e detyrës.

Siç pritej, kjo nuk ka ndodhur, por sipas mediave të huaja, Presidenti i ri i SHBA-së ka sinjalizuar synimet e tij për të hapur dialogun me njerëzit e nevojshëm për të nisur negociatat e paqes.

Trump tha se administrata e tij tashmë po fliste me Volodymyr Zelenskyy dhe se do të fliste edhe me Presidentin Putin shumë shpejt.

Ai e vlerësoi udhëheqësin rus si “të zgjuar” dhe tha se kishte “një mirëkuptim shumë të fortë” me të, shkruan A2 CNN.

Megjithatë, Trump tha se SHBA-ja ka të ngjarë të vendosë sanksione të mëtejshme ndaj Rusisë nëse Vladimir Putin refuzon të negociojë, pa dhënë detaje të mëtejshme.

Ka pasur edhe komente për reagimin e Kinës ndaj luftës.

Trump tha se kishte telefonuar Xi Jinping për të diskutuar mbi Ukrainën, duke thënë se nuk ndjente se presidenti kinez po bënte mjaftueshëm për të ndihmuar.

“Ai nuk ka bërë shumë për këtë,” tha Presidenti, duke shtuar se ai i tha udhëheqësit të Kinës se duhet të përpiqet më shumë.

Diku tjetër, Departamenti Amerikan i Shtetit thotë se Sekretari i ri i Shtetit i Trump, Marco Rubio dhe ministri i Jashtëm japonez Takeshi Iwaya kanë diskutuar shqetësimet e tyre të përbashkëta në lidhje me rreshtimin e Koresë së Veriut me Rusinë.