Kryeministri Edi Rama tha se me nisjen e vaksinimit masiv do të lehtësojë sezonin turistik, ndërsa theksoi se për turistët e huaj nuk do të kërkohet pasaportë vaksinimi.

“Kemi siguruar sasi të konsiderueshme dhe vijojmë punë për të siguruar të gjithë sasitë e nevojshme dhe shpresoj shumë që ky sezon turistik do të jetë shumë i lehtësuar. Jeta është bërë stresuar për shkak të pandemisë dhe çlirimi i tyre është kënaqësinë më e madhe që kam marrë gjatë këtij procesi. Nuk do të kërkohet pasaportë vaksinimi për turistët”, tha Rama./ b.h