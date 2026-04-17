Kryetari i Partisë Mundësia, Agron Shehaj, i ftuar në emisionin “Të Paekspozuarit” në MCN TV, ka deklaruar se nuk do të shkojë në zgjedhjet lokale të vitit të ardhshëm me Sali Berishën, duke shuar zërat se opozita mund të bashkohet me Berishën në krye.
Biseda në studio:
Ylli Rakipi: Vitin tjetër kemi zgjedhje lokale. Si keni menduar të shkoni në këto zgjedhje? Mundt ë bashkëpunoni me Sali Berishën?
Andi Bushati: Me aktorin (Florian Binaj).
Agron Shehaj: Aktori ishte fitues.
Ylli Rakipi: Shkoni në zgjedhje me Berishën?
Agron Shehaj: Jo.
Ylli Rakipi: Ja pra, Berisha shkon vetë, merr aq vota dhe kaq.
Agron Shehaj: Kjo teza e Bushatit ka nevojë për përgjigje. Të thuash nuk është faji i opozitës, kandidatit për kryeministrit, nuk ështrë e drejtë. Qytetari voton, duhet të zgjedhë midis dy kandidatëve për kryeministër. Një parti e sapo krijuar, nuk mund të më thuash mua. Përveç padrejtësive, mungesës së garës, konkurencës, krimi, edhe opozita ka përgjegjësi, nuk mund të thuash ka bërë maksimumin, ka bërë maksimumin nga ana e kundër. Para se të themi se partitë e reja dështuan…
Andi Bushati: U penalizuan.
Agron Shehaj: E dinim që do të ishim të penalizuar nga mazhoranca dhe opozita. Ne jemi sulmuar më shumë nga opozita se mazhoranca. Kjo nuk do të thotë se duhet të ndalojmë.
Ylli Rakipi: Berisha do të shkojë në zgjedhje me enturazhin e vet, Fatmirin, këta dhe Edi Rama fiton.
Andi Bushati: Edi Rama qenka idiot që kur e ka fitoren të sigurtë bën pakt me krimin, ble media, pse korruptohet me këto?
