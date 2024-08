Vala ekstreme e nxehtësisë duket se do të mbetet në korrik. Sinoptikania Lajda Porja tha për Klan News se gushti do të jetë i nxehtë, po jo me vlera ekstreme.

“Nuk parashikohet që të kemi një valë e cila të qëndrojë kaq gjatë. Do të kemi 1 ose 2 ditë kur termometri do i afrohet 39 apo 40 gradë, por do të jenë disa zona, 2 ose 3 qarqe dhe jo i gjithë territori shqiptar, apo e gjithë vija bregdetare apo zona e ulët. Ndërkohë që korriku e mbajti mjaft të ngarkuar me gati 3 javë me temperatura mjaft të larta.

Pra, nëse do specifikoja me një fjali, gushti do të jetë i nxehtë, por jo me vlera ekstreme. Do të kemi vetëm 1 ose 2 ditë ku do të kapërcehet në disa zona, megjithatë pjesa tjetër do të jetë 34-35 gradë. Përgjithësisht, këto do të jenë vlerat e gushtit. Parashikohet që të paktën deri nga data 15 nuk presim të kemi një sistem të mirëfilltë vranësirash dhe reshjesh që përfshijnë të gjithë territorin, por vetëm rrebeshe të izoluara që zgjasin jo më shumë se 30 apo 40 minuta”, -tha Porja.