Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha ka replikuar në Kuvend me deputeten socialiste Elisa Spiropali e cila i bëri pyetje se nësë është gati të çlirojë opozitën që sipas saj prej vitesh e mban nën pushtet. Berisha deklaroi se sipas tij ajo nuk meriton asnjë përgjigje. Ai më pas foli për dhunën që sipas tij është ushtruar në protestë.
“Elisa pëllumbesha në botën e çudirave nuk meriton asnjë përgjigje. Kjo është replika ime ndaj saj. Sot problemi më madhor është barbaria e ushtruar ndaj protestuesve. Një njeri po lufton në urgjencën e spitalit, i kanë thyer brinjët dhe i kanë dëmtuar kafkën. Nuk ka seancë më të padenjë në historinë e këtij paralamenti se sot. Kjo është replika ime ndaj pëllumbeshës në botën e çudirave”, tha Berisha.
Spiropali gjatë fjalës së tij në Kuvend tha se ajo ka folur për protestën dhe nevojën për të ndryshuar sistemin politik dhe zgjedhor. Ndër të tjera ajo ngriti pyetjen për Berishën, të cilin e pyeti nëse ka vullnetin të çlirojë partinë e tij.
“Edhe para protestës, edhe gjatë protestës unë kam folur për reformimin e pushtetit, nevojën për korrigjim, nevojën për të kaluar te sistemi i institucioneve, për vetëpastrim, luftën ndaj korrupsionit, nevojën për të kuptuar që ky është moment historik, nevojën për ta ndryshuar këtë sistem politik dhe zgjedhor që sot ka prodhuar banalitet sepse njerëzit janë të papërfaqësuar dhe s’ka as ide ideologjike, kam folur për institucione shtetërore që përdoren me besimin e madh se ne kemi gjithë fuqinë për ta ndryshuar këtë.
Po ti Klevis, Sali, a ke fuqinë të hapësh rrugën dhe partinë tënde dhe të çlirosh opozitën? A ke fuqinë të bëhesh pjesë? Unë besoj që PS e ka këtë fuqi! Asnjë sulm s’më ndal dot se s’kam asgjë për të fshehur! Asnjë bedel që mendon se mund të dëmtojë”, tha Spiropali.
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