Kryeministri Edi Rama iu përgjigj sot pyetjeve të gazetarëve nëse do ta bëjë live në publik vaksinën anti-Covid, sikundër kanë vepruar udhëheqës të ndryshëm në vende të tjera.

“Sa i përket vaksinimit tim live apo me regjistrim. Kjo është një çështje që nuk është problem. Do ta shikojmë në momentin e duhur”.

“Sa i përket vaksinës, nuk e di këtë çfarë domethënë: ‘A ka marrë ministria e shëndetësisë ka marrë përgjigje nga COVAX?’ . ‘Ne jemi në një pozicion të ngjashëm me vendet që nuk janë pjesë e BE. Por edhe vendet e BE janë në një pozicion të vështirë për shkak të një planifikim që ka qenë tejmase i fryrë dhe flitet sot për doza të vogla”, tha ndër të tjera Rama.

g.kosovari