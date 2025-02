Gazetari Skënder Minxhozi, tha në “Real Story” se pas arrestimit të Erion Veliajt, do ishte një risk për Ramën nëse do vendoste të shkonte në zgjedhje për Bashkinë Tiranë, para mbajtjes së parlamentareve të 11 majit.

Ai shtoi se kjo do ishte një risk për kryeqytetin, por jo dhe aq për Shqipërinë.

“Politikisht do ishte një risk për Ramën që të hynte në zgjedhje të parakohshme, duke i ndarë zgjedhjet e Tiranës me 11 majin, kjo do ishte risk. Rama riskon Tiranën, më pak riskon Shqipërinë”, tha ai.

Gazetari Artur Nura, tha se një vendim i tillë do të ishte një akt i guximshëm politik për PS, i cili do garantonte vijimin e drejtësisë.

“Unë besoj se një politikë e guximshme e Ramës e garanton Tiranën për PS. Po para 11 majit, për të mbajtur betejën e drejtësisë, betejë që PS nuk i vë stërkëmbësha drejtësisë”, tha ai.