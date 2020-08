Kreu i Urgjencës Kombëtare, Skënder Brataj, flet për situatën e krijuar nga koronavirusi në vend, ku vijon prej muajit korrik ritmi i lartë i infektimeve dhe viktimave.

Brataj tha se po përgatitet një plan për nga muaji shtator, kur situata mund të agravojë më tej, për të vlerësuar gjithçka hap pas hapi.

Në News24, Brataj u shpreh se nuk do të rikthehet karantina dhe izolimi në vend, për shkak të rritjes së shifrave të infektimit dhe viktimave nga koronavirusi.

Sipas Bratajt, do të ketë ashpërsim të masave, ndërsa shtoi se do të rritet edhe numri i testimeve, duke shkuar deri në 1 mijë në ditë.

“1000-1500 thirrje në ditë tani është trend. Ajo që shoh është se të sëmurët kanë shenja të lehta dhe trajtohen nga mjeku i familjes. Nëse janë mbi 3 mijë raste aktive, 117 janë në spital, 40% nuk kanë asnjë shenjë e simptomë, ndërsa të tjerët kanë shenja të lehta që ndiqen në banesë. Është e vërtetë që shumica ndiqen në banesë, por kur shfaqen komplikanca askush nuk ka kurajo të rrijë në shtëpi, por i drejtohet qendrës spitalore. Kjo është një sëmundje që i përket mjekësisë familjare, po ta marrësh si numra. Shumë keq janë vetëm 1%, që trajtohen në spital. Koronavirusi nuk ka një terapi, që të thuash bëjë këto ilaçe dhe shërohesh. Ky është një virus i ri, që ka një terapi simptomatike, që do të thotë çfarë të na shfaqet, do ta kurojmë. Pra, nëse kemi temperaturë, do të përdorim ilaçe kundër saj, nëse kemi kollë, do përdorim shurup, etj. Por, kur shfaqen simptomat e mungesës së frymëmarrjes, është mirë të shoqërohet me ekzaminim.

Nuk diskutohet mbyllje dhe as karantinë. Ashpërsim masash mund të ketë në forma të ndryshme, sic po bën gjithë bota. Ajo varet edhe me sistemin shëndetësor, që nuk mund ta cojmë në kolaps. Për fat të mirë, 51% e të infektuarve janë shëruar. Janë spitalet Covid, pastaj janë spitalet rajonale, që do t’i përgjigjen nevojave të njerëzve. Do të rriten edhe testimet, që do të shkojnë deri në 1 mijë në ditë. Shtimi i testimeve bëhet për parandaluar më shpejt përhapjen e infeksionit. Nga shtimi i testeve do të rritet edhe numri i të infektuarve, por nuk presim shifra shumë të larta”, tha Brataj.

