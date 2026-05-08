Pyetjes së gazetarëve se kur do të mbahet protesta e radhës, përpara apo datës 23 maj, ditë kur dhe do të zhvillohen zgjedhjet brenda PD për kryetarin, Berisha u përgjigj duke thënë “Skam asnjë koment. Nuk e di ende, do ta shohim”.
Berisha: Në këtë ditë shiu, në këtë ditë jo të lehtë, latë çdo gjë. Dolët në shesh duke u përballur me të keqen më të madhe, me narkoregjimin e Ramës, Lubi Ballukut dhe Lindave të tij. Sot regjimi dëshmoi fytyrën e vërtetë. Bllokoi marshimin paqësor. Garantoj se do të ketë të gjitha përgjegjësitë që meriton.
Miq, nuk ka polici në botë që mund një popull kryengritës, ta harrojnë. Jemi në këtë betejë me moton e hershme të shqiptarëve: ja të vdesim, ja të rrojmë për liri. Asgjë në botë s’do të mund të na imponojë të pranojmë pushtetin e hajdutëve dhe kriminelëve si Rama. Të pranojmë pushtetin e një lubie të vërtetë të shqiptarëve. Hajdutë që, me vjedhjen e pasurive dhe fondeve, mjerojnë qindra mijëra shqiptarë dhe largojnë nga vendi mijëra të tjerë.
Beteja jonë është betejë për çdo qytetar shqiptar. Beteja jonë është betejë për dinjitetin e çdo shqiptari. Beteja jonë është betejë për të ardhmen e Shqipërisë. Është kryengritje kundër regjimit më të keq, kundër mafies më të rrezikshme që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj.
Asgjë nuk do të mund të na mposhtë pa nisur në burg Lubi Ballukun, atje ku e ka vendin kjo hajdute e pafytyrë. Për fytyrë ka vjedhjen dhe cinizmin. Pa larguar nga pushteti dhe pa dërguar para ligjit kriminelin Edi Rama.
Ne jemi në këmbë dhe, edhe njëherë, kam mirënjohje që asgjë nuk ju dekurajoi sot, as terrori i policisë së radhës së kaluar, as propaganda, as moti. Kjo kohë do të marrë fund. Asgjë s’na mposht. Rama, dije mirë se të ardhme nuk ke. Fundi yt është i pashmangshëm.
Nëse do të ndiheshim në kurth, ne i kishim rrugët e tjera të hapura. Ne shkuam drejt aty. Nëse ai mendoi se na bëri kurth, gaboi. Ne e dinim që na kishte bllokuar rrugën, e kishim marrë vesh përpara. Asnjë kurth. Përkundrazi, kishim disa rrugë të tjera, por shkuam vetë drejt rrethimit. Por do të marrë përgjigjen e merituar. Ne kemi një strategji paqësore, siç e shikoni, por strategjia jonë është e të pamposhturve.
