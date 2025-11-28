Eksperti i Pasurive të Paluajtshme, Orgest Beti thotë se pavarësisht shpresës së qytetarëve blerës, çmimi i apartamenteve në Shqipëri do të vazhdojë të rritet, ndikuar nga interesi i shtuar i huajve dhe shqiptarëve të diasporës për të blerë në vendin tonë, si dhe nga anëtarësimi i mundshëm dhe i pritshëm i vendit në Bashkimin Europian.
“Fakti që së shpejti do të jemi pjesë e familjes europiane, këtu do të ndodhë një proces që unë e kam thënë shpesh, që u kanë ndodhur dhe vendeve të tjera që janë bërë anëtarë të Bashkimit Europian, dhe atje ka patur një rritje me 20% apo 30%, edhe më shumë. Shqipëria tashmë ne shikojmë se ka një interes të shtuar nga të huajt, madje sipas statistikave që ne kemi 20 apo 30% e blerësve në bregdet janë të huaj dhe shqiptarë të diasporës”, tha Beti.
Po ashtu në vitin 2026, me përjashtim të Tiranës, vlera e pronës në të gjithë vendin do të rritet, pasi hyjnë në fuqi çmimet e reja të referencës, që janë konsultuar gjatë këtij viti.
Çmimet më të kripura me referencat e reja do të jenë në zonën e Portit në Durrës 2000 euro dhe në Sazan, që barazohen me referencat në Tiranë për zonën rreth Stadiumit dhe Piramidës.
