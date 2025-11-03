Donald Trump thotë se nuk ka shumë mundësi që të ndodhë një luftë mes SHBA-ve dhe Venezuelës, por ka sugjeruar se ditët e homologut të tij Nicolas Maduro si president i vendit janë të numëruara.
I pyetur nëse SHBA-të do të shkojnë në luftë kundër Venezuelës, presidenti amerikan i tha CBS-së në emisionin “60 Minutes“: “E dyshoj. Nuk besoj. Por ata na kanë trajtuar shumë keq.”
Komentet e tij vijnë ndërkohë që SHBA-të vazhdojnë të kryejnë sulme ndaj anijeve të dyshuara për kontrabandë droge në Karaibe. Administrata Trump thotë se këto sulme janë të nevojshme për të ndalur rrjedhën e drogës drejt SHBA-ve, shkruan BBC.
Trump hodhi poshtë sugjerimet se veprimet e SHBA-ve nuk kishin të bënin me ndalimin e narkotikëve, por synonin rrëzimin e Maduro-s, një kundërshtar i vjetër i Trump-it, duke thënë se bëhet fjalë për “shumë gjëra”.
Të paktën 64 persona janë vrarë nga sulmet e SHBA-ve në Karaibe dhe në Paqësorin lindor që nga fillimi i shtatorit.
Duke folur nga Mar-a-Lago, Florida, Trump tha: “Çdo varkë që shihni që është qëlluar, vret 25 mijë njerëz për shkak të drogës dhe shkatërron familjet në të gjithë vendin tonë.”
I shtyrë të përgjigjej nëse SHBA-të po planifikojnë ndonjë sulm tokësor, Trump nuk e përjashtoi mundësinë, duke thënë: “Nuk jam i prirur të them se do ta bëja… Nuk do t’ju them çfarë do të bëj me Venezuelën, nëse do ta bëja apo jo.”
Maduro më herët ka akuzuar Washington-in për “fabrikimin e një lufte të re”, ndërsa presidenti kolumbian Gustavo Petro ka thënë se sulmet ndaj varkave po përdoren nga SHBA-të për të “dominuar” Amerikën Latine.
Trump tha se qeveria e tij “nuk do të lejojë” që njerëz “nga e gjithë bota” të hyjnë në vend. “Ata vijnë nga Kongo, vijnë nga e gjithë bota, po vijnë, jo vetëm nga Amerika e Jugut. Por Venezuela në veçanti, ka qenë e keqe. Ata kanë banda,” tha ai, duke veçuar bandën Tren de Aragua. Ai e quajti atë “bandën më të egër në botë”.
Kjo ishte intervista e parë e Trump-it me CBS-në që kur ai paditi kompaninë mëmë të saj, Paramount, për një intervistë të vitit 2024 me zëvendëspresidenten e atëhershme, Kamala Harris. Trump pretendoi se intervista ishte redaktuar për të anuar në favor të Partisë Demokratike.
Paramount ra dakord të paguajë 16 milionë dollarë për të zgjidhur padinë, por paratë do të shkojnë për bibliotekën presidenciale të ardhshme të Trump-it.
