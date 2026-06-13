Forcat amerikane rrëzuan shumë drone sulmuese iraniane me një drejtim që po shkonin drejt ngushticës së Hormuzit. Kështu kanë bërë me dije burime të njohura me çështjen për Reuters. Ngjarja ka ndodhur ditët e fundit, edhe pse Uashingtoni dhe Teherani përmendin përparimin në bisedimet e paqes.
Burimi, i cili foli në kushte anonimiteti, tha se dronët kishin paraqitur një kërcënim për trafikun komercial.
Presidenti Donald Trump e kishte paralajmëruar Iranin më herët të premten kundër gjuajtjes së më shumë dronëve në anijet që tentonin të kalonin tranzit në Ngushticën, duke thënë se Teherani “më mirë të marrë veprimet e tyre së bashku dhe SHPEJT!”
Ndërkohë bëhet e ditur se në javët e fundit, Irani ka përshkallëzuar në mënyrë dramatike përpjekjet për të izoluar sasinë e tij të uraniumit, duke shkatërruar qëllimisht tunele dhe hyrjet me mina shpërthyese, sipas pesë burimeve të njohura me inteligjencën amerikane, citon CNN.
Arritja në afërsisht gjysmë ton uranium shumë të pasuruar tani është shumë më e vështirë, më e rrezikshme dhe kërkon kohë sesa ishte vetëm një muaj më parë, kur Presidenti Donald Trump po sinjalizonte publikisht se mund të urdhëronte ushtrinë amerikane ta kapte atë, thanë burimet.
Fortifikimet e reja nga iranianët i shtojnë një shtresë shtesë kompleksitetit marrëveshjes së propozuar të administratës Trump me Teheranin për heqjen dhe shkatërrimin e uraniumit të tij, dhe masa ngre pyetje se kush do të marrë përsipër detyrën e rrezikshme për ta gërmuar atë.
Delegacioni diplomatik i Iranit në Kombet e Bashkuara nuk ktheu menjëherë një kërkesë për koment dhe Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj menjëherë pyetjeve nga CNN.
Trump ka deklaruar vazhdimisht se sigurimi i materialit është një prioritet për SHBA-në në negociatat në vazhdim për t’i dhënë fund luftës dhe rihapjen e Ngushticës së Hormuzit, të cilën Irani e ka mbyllur në mënyrë efektive.
Komuniteti ndërkombëtar beson se shumica e stokut është në tunele të shembur në kompleksin bërthamor të Isfahanit në Iranin qendror, me disa materiale shtesë të mbajtura në vende të tjera.
Në mes të majit, ushtria ishte e përgatitur për të kryer një operacion për të kapur materialin bërthamor që në fund u konsiderua si shumë i rrezikshëm, ka raportuar më parë CNN. Por që nga ajo kohë, Irani ka fortifikuar më tej vendet ku besohet se uraniumi i tij shumë i pasuruar është varrosur nën tokë.
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