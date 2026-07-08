Meri Shehu, e ftuar në emisionin Kampionët e Botës në Tv Klan u pyet, nëse sipas horoskopit, Argjentina do e fitojë dot Botërorin sërish.
Ajo tha se sipas horoskopit, ka tendenca që Argjentina të kthehet në triumf. Meri Shehu deklaroi se ka shumë gjasa që Argjentina të përsërisë atë që bëri në Katar në 2022.
Alban Bushi: Messi nuk vraponte shumë, por se është tepër efikas. Me 2-3 gjëra, ai të ndryshon komplet lojën. E ndihmon dhe skuadra goxha, sepse e dinë se kur ai duhet të shpërthejë.
Sokol Haxhia: Për mendimin tim, Messi është më i madhi i të gjitha kohërave. Vështirë se do të shohim lojtar me tiparet e tij. Është golashënuesi më i mirë dhe i ka shënuar gjitha ekipeve. Është ikonë.
Meri Shehu: Lojtarët më të rëndësishëm në Botërorit janë gaforre. Halaand është gaforre, Yamal gaforre. Gaforet luftojnë shumë, sepse e shikojnë sportin si atdhe. Argjentina po tenton të rikthehet dhe ky Botëror ka disa rikthime. Ka tendenca për rikthime në triumfe. Argjentina u rikthye, ishte e mekur dhe u rikthye në jetë. Ka gjasa që argjentinasit ta përjetojnë sërish suksesin e 2022.
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