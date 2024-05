Mentor Petrela vjen në këtë rrëfim në “Profil” me përulësinë e një mjeku të madh, me mençurinë e fituar nga edukimi dhe përvoja, dhe me humorin e tij pikant…

Një nga 100 neurokirurgët më të mirë të botës dhe doktori i mrekullive për shqiptarët!

I pyetur nëse dashurojmë me zemër apo me tru neurokirurgu përgjigjet: Dashuria është e Platonit, është platonike kurse Aristoteli e ka kardiocentrike që rreh nga emocioni por me tru është pjesa më e madhe./a.m. (Euronews Albania)