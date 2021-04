Drejtuesi i PS-së në qarkun e Shkodrës Ilir Beqaj ka renditur një listë me projkete që qeveria ka si synim në qytetin verior.

Beqaj bën të ditur me anë të një postimi në rrejtin social “facebook” se janë 98 milionë euro projekte konkrete me financim të siguruar që do të ndihmojnë zhvillimin e turizimit, do të nxisin investime private, do të rrisin mundësitë për punësim, do të shtojnë të ardhurat e familjeve dhe do të rrisin cilësinë e jetës së banorëve.