Më shumë mjekë dhe profesionistë të shëndetësisë po mobilizohen dhe po bëjnë thirrje për veprim, duke kërkuar lirimin e Dr. Hussam Abu Safia dhe të paktën 94 mjekëve e infermierëve të tjerë palestinezë, që mbahen aktualisht peng nga autoritetet izraelite.
Të hënën, në një aktivitet të organizuar nga Healthcare Workers Watch (HWW) dhe Amnesty International UK, dhjetëra mjekë e punonjës shëndetësorë protestuan jashtë spitalit “St Thomas’ Hospital” në Londrën qendrore, duke kërkuar lirimin e menjëhershëm dhe pa kushte të të gjithë punonjësve shëndetësorë që ndodhen në kushte çnjerëzore në burgjet izraelite.
Protesta u zhvillua vetëm disa ditë pasi një gjykatë izraelite zgjati me gjashtë muaj të tjerë ndalimin arbitrar të Dr. Hussam Abu Safia, në bazë të ligjit të ashtuquajtur “Unlawful Combatants Law”, i cili është dënuar gjerësisht nga organizatat ndërkombëtare për shkelje të të drejtave të njeriut.
Sipas organizatave ndërkombëtare, pesë punonjës shëndetësorë kanë vdekur ose janë vrarë në paraburgimin izraelit, ndërsa pesë të tjerë janë zhdukur dhe fati i tyre mbetet i panjohur. Ministria Palestinase e Shëndetësisë deklaron se të paktën 1,722 punonjës shëndetësorë janë vrarë në sulmet izraelite gjatë dy viteve të fundit.
Sipas HWW, shumica e punonjësve të shëndetësisë u rrëmbyen nga ushtria izraelite drejtpërdrejtë nga spitalet apo ambulancat, ndërsa ishin në detyrë.
Dëshmitë e mbledhura nga HWW dhe organizata të tjera dokumentojnë tortura dhe abuzime sistematike, që palestinezët përjetojnë gjatë ndalimit.
Dr. Rebecca Inglis, nga HWW, tha se ndalimi i mjekëve është në shkelje të të drejtave të njeriut.
“Vazhdimi i ndalimit nga Izraeli i pothuajse njëqind punonjësve shëndetësorë është në kundërshtim të qartë me të Drejtën Ndërkombëtare Humanitare. Jemi thellësisht të shqetësuar për mirëqenien e tyre, duke pasur parasysh provat e shumta që tregojnë se të ndaluarit palestinezë po torturohen në paraburgim izraelit”.
Kush është Dr. Hussam Abu Safia?
Dr. Abu Safia është drejtor i Spitalit Kamal Adwan në veri të Gazës. Ai u arrestua më 27 dhjetor 2024, pas një bastisjeje të trupave izraelite në spital, një nga të fundit që ende funksiononte në atë kohë.
Sipas “Amnesty International”, ai po mbahet pa asnjë akuzë apo gjykim, nën një ligj izraelit.
Megjithë bombardimet e pandërprera dhe vdekjen tragjike të djalit të tij në një sulm ajror izraelit, Dr. Abu Safia vazhdoi të qëndronte në detyrë, duke udhëhequr ekipin e tij nën kushte të pamundura.
Që nga arrestimi i tij, janë shfaqur raporte të besueshme për tortura, abuzime fizike dhe trajtim poshtërues, përfshirë humbje të dukshme në peshë dhe mungesë të kujdesit mjekësor e ligjor, në shkelje të qartë të ligjit ndërkombëtar.
Shkatërrimi i sistemit shëndetësor në Gaza
Të paktën 94% e spitaleve në Gaza janë dëmtuar ose shkatërruar, duke e bërë sistemin shëndetësor pothuajse të paralizuar. Kombinimi i vrasjes së mjekëve dhe infermierëve, arrestimeve të tyre dhe mungesës së pajisjeve ka krijuar një krizë të thellë humanitare.
Midis 7 tetorit 2023 dhe 20 tetorit 2025, HWW ka dokumentuar 431 raste të punonjësve shëndetësorë palestinezë të ndaluar nga Izraeli.
Sipas të dhënave më të fundit:
- 309 prej tyre janë liruar, përfshirë 67 si pjesë e një marrëveshjeje shkëmbimi më 13 tetor 2025;
- 5 janë ende të zhdukur (3 mjekë të lartë, një farmacist i UNRWA-s dhe një fizioterapist);
- 5 të tjerë janë vrarë ose kanë vdekur në paraburgim izraelit, trupat e të cilëve nuk janë kthyer ende te familjarët;
- Familjet e 22 punonjësve nuk kanë ende informacion për fatin e tyre.
Kush janë 95 punonjësit e tjerë të ndaluar?
Punonjësit e shëndetësisë që vazhdojnë të mbahen në paraburgim kanë kaluar mesatarisht 511 ditë nën arrest, disa që nga javët e para të luftës.
Nga 95 personat e ndaluar,
- 80 janë nga Gaza,
- 15 nga Bregu Perëndimor i pushtuar.
Nga Gaza:
- 31 janë infermierë,
- 17 mjekë,
- 15 staf administrativ ose mbështetës në spitale,
- 14 paramedikë,
- 2 farmacistë,
- 1 teknik mjekësor.
Ndër ta, 25 mbanin poste drejtuese, 50 ishin në nivele të mesme dhe 5 punonjës të rinj.
Të gjithë, përveç njërit, janë burra.
Shumica janë nga Veriu i Gazës (36 persona), Khan Younis (24), Qyteti i Gazës (18) dhe Rafah (3).
