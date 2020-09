Qyteti i njohur vlereson qytetarin e vet. Mjeku i njohur infeksionist Tritan Kalo është vlerësuar me titullin qytetar nderi i Gjirokastër.

Në një postim në Facebook, mjeku falënderon anëtarët e këshillit për vlerësimin dhe ju premton se do të vijojë të punojë dhe nuk do i zhgënjejë bashkëqytetarët e Gjirokastrës

“Kohë Kovodiane….Qytetar nderi i qytetit të Gjirokastrës….Nuk e kisha menduar ndonjëherë se vjen një ditë që Puna, Përkushtimi, Profesionalizmi dhe Humanizmi i një Mantelbardhi si unë, do të tëhiqte vëmëndjen dhe do të vlerësohej kaq lartë nga Anëtarët e një Këshilli Bashkiak, të cilët përpos detyrimeve e punëve të tyre të shumta të kohës do të konsumonin minuta nga koha e tyre e çmuar, për të më aprovuar më 31 Gusht 2020 si bir të nderuar të Qytetit të Gurtë, simbol i paçmuar i Atdhetarisë, i Arsimit, i Kulturës, i Qytetarisë dhe i Tolerancës në mbarë trojet arbërore…..

Qyteti ku në Gusht të vitit 1931, lindi im atë i ndjerë Mirdash Kalo, pinjoll i Kalatëve të Palortosë dhe i Çoçolatëve të Dunavatit….Ishin fillimisht mjekët e këtij qyteti që i adresuan kërkesën Kryetarit të Bashkisë, Dr. Flamur Golemit, dhe ky i fundit që i propozon me shkrim në 24.08.2020 dhe i adresohet direkt Anëtarëve të Këshillit Bashkiam më 31 Gusht 2020, për të më nderuar e përjetësuar me këtë Titull Nderi….Pa shumë fjalë por thellësisht i prekur….

Njerëzia gjithmonë e ka njohur e vlersuar Gjirokastrën si qyteti i gdhendur plot hijeshi e madhështi në shpatet e Malit të Thatë, si qyteti që plot bujari rrit e ushqen djem e bila të përkorë, atdhe e kulturë-dashës, sepse për gjithkënd në Viset tona Arbërore “GJI-ROK-ASTRA” nuk është gjë tjetër, veçse: “Gjiri i Gurtë që ushqen e rrit, vlerëson e lartëson ata/ato që i konsideron vlera, Astra/Yje” për vete, për Vendin dhe për Shqiptarinë….

Nuku e di nëse jam vërtet një i tillë, por ju siguroj se edhe në ditët e mbetura të jetës sime, unë Dr. Tritan Kalo, do të vijoj të bëj të pamundurën, që të mos i zhgënjej aspak bashkëqytetarët e Gjirokastrës sime dhe jo vetëm, për këtë vlersim dhe besim, përkundrazi…. Do mbetem përherë një bir i lidhur genetikisht dhe shpirtërisht i Gjirokastrës sonë të njohur dhe të nderuar ndër shekuj….Përkulem me shumë-shumë respekt e konsideratë përpara jush për këtë vlersim të lartë!!” shkruan Kalo.