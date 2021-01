Amerika është ëndrra e shumë shqiptarëve që çdo vit nxitojnë që të bëjnë lotarinë për të shkuar në vendin e mundësive.

Rreth 91 mijë shqiptarë jetonin në Shtetet e bashkuara të Amerikës deri në fund të vitit 2018, sipas statistikave të publikuara nga Peë Research center, një institut kërkimor në SHBA, që ka publikuar të dhënat për popullsinë e lindur jashtë, që jeton në SHBA.

Nga rajoni, numri më i lartë i shtetasve që jetojnë në SHBA i përket Bosnjë Hercegovinës, me rreth 107 mijë persona. Shqiptarët dhe boshnjakët rezultojnë me prirjen më të lartë për jetuar në SHBA. Nga Bosnjë Hercegovina fluksi i ikjeve ka qenë i lartë në periudhën 1990-2000, për shkak të konflikteve me shtetet fqinjë. Ndërsa nga Shqipëria, ikja drejt SHBA-ve vijon me ritme të larta, e konstatuar nga numri i lartë i aplikimeve çdo vit për Lotarinë Amerikane.

Nga Serbia janë 32 mijë persona që jetojnë në SHBA, nga Maqedonia 25.6 mijë persona, nga Mali i Zi 11.8 mijë dhe nga Kosova 10.4 mijë.

Edhe në raport me popullsinë përkatëse, Bosnjë Hercegovina (32.3 mijë për 1 milionë banorë) dhe Shqipëria (32 mijë për 1 milion banorë) mbajnë rekordin në Europë për numrin e lartë të shtetasve të lindura në vendet përkatëse, por që jetojnë në SHBA, sipas të dhënave të përpunuara nga Monitor, të ndjekura nga Islanda, Mali i Zi, Portugalia, Maqedonia, Greqia.

Në vlerë absolute rekordin e mbajnë polakët, me 400 mijë persona që jetojnë në SHBA, të ndjekur nga britanikët (340 mijë) dhe italianët (320 mijë), por që në raport me popullsinë, pesha e tyre është shumë më e ulët (shiko grafikun).

Sipas Peë Research Center, Shtetet e Bashkuara kanë më shumë emigrantë se çdo vend tjetër në botë. Sot, më shumë se 40 milion njerëz që jetojnë në SH.B.A. kanë lindur në një vend tjetër, duke përbërë rreth një të pestën e migrantëve në botë. Popullsia e imigrantëve është gjithashtu shumë e larmishme, me pothuajse çdo vend në botë të përfaqësuar midis emigrantëve të Sh.B.A.

Popullsia amerikane e lindur jashtë vendit arriti një rekord 44.8 milion në 2018. Që nga viti 1965, kur ligjet e imigracionit në Sh.B.A zëvendësuan një sistem kombëtar të kuotave, numri i emigrantëve që jetojnë në SH.B.A. është më shumë se katërfishuar. Emigrantët sot përbëjnë 13.7% të popullsisë së SHBA, gati tre herë me e lartë se (4.8%) në 1970.

Rreth 27% e emigrantëve ishin banorë të përhershëm dhe 5% ishin rezidentë të përkohshëm në 2017. 23% e të gjithë emigrantëve ishin emigrantë të paautorizuar. Nga 1990 në 2007, popullsia e emigrantëve të paautorizuar ishte më shumë se trefishuar në madhësi – nga 3.5 milion në një rekord të lartë prej 12.2 milion në 2007. Deri në vitin 2017, ky numër ishte ulur me 1.7 milion, ose 14%. Në vitin 2017 kishte 10.5 milion emigrantë të paautorizuar në SH.B.A., duke përbërë 3.2% të popullsisë së vendit.

Meksika është vendi me origjinën kryesore të popullsisë së emigrantëve në Sh.B.A. Në vitin 2018, afërsisht 11.2 milion emigrantë që jetojnë në SH.B.A. ishin nga ky shtet, duke përbërë 25% të të gjithë emigrantëve amerikanë. Grupet e ardhshme më të mëdha të origjinës ishin ato nga Kina (6%), India (6%), Filipinet (4%) dhe El Salvador (3%). (Shqipëria përbën 0.2% të totalit.)

Më shumë se 1 milion emigrantë arrijnë në Sh.B.A çdo vit. Në 2018, vendi kryesor i origjinës për emigrantët e rinj që vijnë në SH.B.A. ishte Kina, me 149,000 persona, e ndjekur nga India (129,000), Meksika (120,000) dhe Filipinet (46,000)./monitor/