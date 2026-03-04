Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit ka nisur një fushatë të gjerë kontrolli në kantieret e ndërtimit në Tiranë, ndërsa paralajmëron zgjerimin e saj në gjithë vendin. Deri më tani janë verifikuar 70 objekte në kryeqytet dhe rezultatet tregojnë se rreth 90 për qind e tyre kanë probleme që lidhen me sigurinë teknike.
“Puna duhet të fillojë nga siguria në kantiere, për të garantuar jetën e specialistëve dhe punëtorëve. Nëse kemi 150 leje ndërtimi në zhvillim, një qytet si Tirana me afro 1 milion banorë duhet të jetë në harmoni me kushtet teknike dhe standardet e sigurisë”, tha Afrim Qendro, kryeinspektor i Mbrojtjes së Territorit.
Kontrollet janë shtrirë edhe në Golem, zonë me intensitet të lartë ndërtimi. Sipas IKMT-së, për çdo kantier me shkelje lihen detyrat me shkrim dhe subjekteve u jepet një afat 10-ditor për plotësimin e kushteve.
“Qasja jonë është bashkëpunuese dhe jo represive. Pas verifikimit fillestar, rikthehemi për të kontrolluar nëse janë plotësuar detyrimet. Nëse kushtet janë përmbushur, dosja mbyllet. Por ligji duhet të zbatohet nga të dyja palët”, tha Afrim Qendro, kryeinspektor i Mbrojtjes së Territorit.
IKMT ka hartuar një plan të detajuar pune, me grupe të ndara inspektimi dhe arkivë elektronike për çdo dosje kontrolli. Drejtuesit paralajmërojnë se inspektorët që nuk zbatojnë standardet ligjore, përfshirë identifikimin me badge dhe uniformë, nuk do të jenë më pjesë e institucionit.
