I ka thënë kam telefonuar vëllanë dhe po vjen me taksi të më marrë, u shtang, kishte një dridhje, por nuk e ka elaboruar më, nuk do ta vazhdoj shëtitjen për në banesë, por do të shkoj tek vëllai. Por kishte një ide tjetër sepse vëllanë s’e kishte telefonuar. Ai nuk e dinte që Alma ishte në atë vend. Ai bënte jetë publike me të, frekuentonte momente publike. Kamerat po verifikohen, por vërtetohet dëshmia e kunatës që rrugët e tyre janë ndarë pasi dolën nga lokali./m.j