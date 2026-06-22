Më 22 qershor 1941, Gjermania naziste nisi zyrtarisht “Operacionin Barbarossa”, kodin sekret për pushtimin masiv ushtarak të Bashkimit Sovjetik. Ky operacion mbetet në histori si fushata më e madhe ushtarake tokësore e ndërmarrë ndonjëherë, e cila, pavarësisht përgatitjes së gjerë, rezultoi e pafat për udhëheqjen naziste dhe shënoi fillimin e rënies së Fuqive të Boshtit.
Ofensiva përgjatë një fronti të gjerë strategjik kishte si synim asgjësimin e shpejtë të forcave sovjetike, por dështimi i saj logjistik dhe rezistenca e zgjatur kthyen Frontin Lindor në teatrin më të përgjakshëm të luftës.
Sipas dokumenteve historike, ky gabim strategjik i Adolf Hitlerit doli të ishte vendimtar për ekuilibrat globalë, duke mundësuar riorganizimin e Bashkimit Sovjetik dhe aleancën e tij de facto me bllokun e Aleatëve. Kthimi i rrjedhës së luftës në lindje konsiderohet sot si pika kyçe që çoi në kapitullimin e plotë të Gjermanisë naziste në vitin 1945.
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