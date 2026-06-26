Me një minutë heshtje nisi në Kuvend seanca e përkujtimit të 82-vjetorit të gjenocidit grek mbi shqiptarët e Çamërisë, që la pas vrasje masive, përdhunime, grabitje dhe dëbime me forcë të rreth 30.000 shqiptarëve nga rajoni i Çamërisë gjatë viteve 1944-1945, ngjarje që vijon të mbetet një plagë e hapur historike.
Deputetja e PDIU, Mesila Doda u shpreh se është detyrim i qeverisë që në tryezën e Athinës zyrtare të ngrejë çështjen çame dhe të kërkojë heqjen e ligjit të luftës.
“Detyrim që të ngrejë këtë çështje të të drejtave të njerun në çdo samit apo takim me Greqinë. Heqjen e ligjit të luftës, një ligj arkaik dhe rudiment historik që mbahet ende në këmbë për të kërcënuar marrëdhëniet tona me fantazmën e një lufte të shekullit të kaluar”, tha Doda.
Detyrim, që për deputetin socialist Ardit Bido po përmbushet.
“Edi Rama e ka ngritur si çështje në Athinë me autoritetet greke, jo vetëm në nivelin e përfaqësimit shtetëror duke qenë forca e parë që e përfshiu çështjen çame në programin qeverisës, por edhe duke e ngritur sy më sy aty ku duhet, në Athinë”, tha Bido.
Ndërsa kreu i shoqatës Çamëria, Ilirjan Idrizaj tha se kjo çështje nuk duhet të mbetet peng I heshtjes, por duhet të trajtohet me dinjitet.
“Sot më shumë se kurrë Shqipëria ka nevojë për një zë të fortë dhe të bashkuar, t’i dalë zot vetes dhe t’i shërbejë interesit më të mirë të çështjes çame dhe interesit kombëtar,” tha Idrizaj.
82-vjetori i gjenocidit mbi shqiptarët e Çamërisë riktheu në Kuvend edhe kreun e PDIU Shpëtim Idrizi që në zgjedhjet e fundit nuk mundi të siguronte një mandat deputeti.
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