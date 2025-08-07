Familja mbretërore holandeze është në qendër të kritikave nga publiku, pasi Mbreti Willem-Alexander dhe Mbretëresha Maxima kaluan pothuajse të gjithë verën e këtij viti, 8 javë rresht, në vilën e tyre luksoze në Peloponez të Greqisë.
Pushimet e tyre të gjata kanë ndezur reagime nga shtypi dhe opinioni publik, duke ringjallur kritikat e vjetra.
Zgjedhja e familjes mbretërore holandeze për të kaluar verën në Greqi nuk është një fenomen i ri. Në vitin 2012 , pasi shitën shtëpinë e tyre në fshat në Mozambik, çifti mbretëror zgjodhi Greqinë, duke blerë një vilë në Kranidi, me vlerë 5 milionë euro. Që atëherë, çdo udhëtim që ata kanë bërë në Peloponez është shoqëruar me kritika.
Qëndrimi i tyre këtë vit nuk bën përjashtim, me mediat holandeze që e quajnë atë një “pushim luksoz” dhe e krahasojnë sjelljen e çiftit mbretëror me atë të monarkëve të tjerë evropianë.
Një artikull i kohëve të fundit në një revistë holandeze vëren se shumica e anëtarëve të familjeve mbretërore evropiane po qëndrojnë në shtëpi gjatë verës. Mbreti Felipe dhe Mbretëresha Letizia e Spanjës po kalojnë pushimet në Majorka, Mbreti Carl Gustaf dhe Mbretëresha Silvia e Suedisë në ishullin Åland, Mbreti Harald dhe Mbretëresha Sonja e Norvegjisë në Pallatin Oscarhall në Oslo, ndërsa Princi Albert i Monakos zgjedh pronën Roc Agel, vetëm 20 minuta larg pallatit të tij.
Artikulli përfundon me një pyetje kritike: “A duhet që Mbreti Willem-Alexander dhe Mbretëresha Maxima të ndjekin shembullin e kolegëve të tyre dhe t’i kalojnë pushimet më afër shtëpisë?”.
“Ata mund të mësonin shumë nga anëtarët e tjerë të familjeve mbretërore. Holanda ka vende të bukura – Zeeland, Limburg, Terschelling. Por dyshoj se do ta bëjnë ndonjëherë”, tha ekspertja mbretërore Justine Marcela.
Pallati, nga ana e tij, thekson se mbreti është i disponueshëm 24 orë në ditë dhe se, në rast të një krize kombëtare, ai do të kthehet menjëherë në Hagë.
Paraqitja e tij e vetme e planifikuar është më 15 gusht, në një ceremoni për dorëzimin e Japonisë në Luftën e Dytë Botërore.
Megjithatë, “ndjeshmëria” që rrethon “strehën” greke të familjes mbretërore nuk është e re. Në tetor 2020, në mes të një pandemie dhe me ndalime udhëtimi në fuqi, çifti udhëtoi për në Greqi, duke shkaktuar një protestë publike. Presioni ishte i tillë që ata u kthyen njëri pas tjetrit dhe kërkuan falje në një mesazh publik, duke e quajtur udhëtimin “shumë të papërshtatshëm”.
Vila që shkaktoi reagime ndodhet pranë Spetses, ku u zhvillua dasma e Princit Nikolla të Greqisë me Tatiana Blatnik në vitin 2010. Flitet se ishte ajo koha kur çifti mbretëror holandez u dashurua me zonën dhe kërkoi “strehën” e tyre në Greqi
Prona prej 4,000 metrash katrorë, me pamje të pakufizuara të detit Egje, është bërë simbol i luksit dhe izolimit. Javën e kaluar, vajza e madhe e çiftit, Princesha Amalia, u pa në zonë me miqtë, duke nxitur thashethemet për një qëndrim familjar në pronë.
