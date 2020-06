Në përkujtimin e 76-vjetorit të genocidit mbi shqiptarët e Çamërisë, kreu i PDIU ka bërë thirrje që në këtë kohë tashmë dy popujt ai shqiptar dhe ai grek duhet të lënë pas të shikuarën dhe të jetojnë si fqinjë të mirë dhe të punojnë së bashku.

Shpëtim Idrizi i bëri thirrje kryeministrit të Greqisë, Mitsotakis që të merrte shembull nga i ati, i cili në 1992 në bisedime me kryeministrin Meksi në atë kohë pranoi të ngriheshin komisione mikse për çështjet pronësore në Çamëri dhe ngritjen e varrezave të partizanëve çamë të vrarë në Greqi.

“Në radhë të parë ky mesazh i drejtohet qeverisë greke që të mos bëhet bartëse e ekstremizmit grek. Dua t’i bëj thirrje kryeministrit të Greqisë, Mitsotakis, babai i tij i cili në vitin 1992 ka qenë kryeministër në Greqi, në bisedime me kryeministrin Meksi pranoi të ngriheshin komisione mikse për çështje pronësore në Çamëri dhe ngritjen e varrezave të partizanëve çamë të vrarë në Greqi. Thirrja ime për kryeministrin e Greqisë sot është, dëgjo zërin e babait“, tha Idrizi.

Lideri i PDIU Shpëtim Idrizi në një fjalim të mbajtur me rastin e gjenocidit të Çamërisë bëri kritika ndaj qeverisë në lidhje me këtë çështje shumë delikate.

“27 qershori është dita e njohur nga parlamenti si data e gjenocidit grek. Gjysma e vendit është jashtë Shqipërisë politike dhe jemi i vetmi vend në botë që rrethohemi nga shqiptarët e Gucisë, Maqedonisë, Greqisë, Tuzit e Plavës. Si është e mundur që pushtetarët tanë bëjnë të paditurin?! Si është e mundur të harrojnë konceptin e pakicave kombëtare dhe të nxjerrin Shqipërinë me 9 pakica?!Shqipëria doli me 9 minoritete, kurse Kosova ka 6. Shqipëria del me 9 pakica kombëtare, ndërsa ne kemi shqiptarë kudo përreth Shqipërisë. Qeveria vazhdon të bëjë gabime të mëdha. Ne vazhdojmë që të kërkojmë heqjen e ligjit të luftës. Kanë qenë dy zona minoritare në Shqipëri ajo e Dropullit dhe një në Finiq. Qeveria shqiptare ka luajtur mendsh. Heqja e konceptit ‘zonë minoritare’ është tradhti. Kombësia është jo si ndihesh, por siç je me fakte. Nëse është se si ndihesh, i bie që edhe tifozët e Gjermanisë qenkan gjermanë, të deklarojmë në census se jemi gjermanë dhe bëhemi pjesë e BE-së”, tha Idrizi.