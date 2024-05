Në nëntor 2019, një grua e moshuar u rrëzua teksa po ecte në trotuarin e via Terrasanta, në kryeqytetin sicilian, Palermo.

Për shkak të një grope të madhe në trotuarin e rrugës, gruaja theu kyçin e dorës dhe kishte një hematomë të theksuar të fytyrës, gjë që kërkon një procedurë të gjatë mjekësore.

Atë ditë shtatëdhjetë vjeçarja u dërgua me kod të kuq në spitalin Villa Sofia, ku u diagnostikua me “dëmtim në kokë me plagë të mavijosur të regjionin frontal” dhe iu dha një prognozë 30-ditore. .

Aksidenti u pasua nga një rrugë e vështirë mjekësore, për shkak të problemeve me syrin e djathtë pas traumës së kokës, fizioterapia e gjatë për thyerjen e kyçit të dorës dhe dhimbje kronike në gjurin e djathtë.

Gruaja, në dritën e dëmeve të rënda shëndetësore të raportuara, raporton agjencia e shtypit ItalPress , iu drejtua një studio ligjore për të marrë dëmshpërblim nga Bashkia.

Palermo do të duhet të paguajë 40 mijë euro

Avokatët i kishin kërkuar bashkisë së Palermos kompensimin e plotë të dëmit , por administrata publike nuk e mbështeti përpjekjen për zgjidhjen e çështjes jashtëgjyqësore, ndaj u vendos që të procedohej në një proces gjyqësor.

Avokatët Alessandro Palmigiano dhe Elisabetta Violante mbështetën tezën sipas së cilës, si pronare e rrugës së hapur për tranzit publik, Komuna e Palermos ishte përgjegjëse për aksidentin dhe për këtë arsye duhet të përballojë dëmin.

Siç thuhet në raportin e hartuar nga policia pas rënies së gruas, “trotuari ishte i pabarabartë (…). Seksioni i trotuarit i prekur është ngritur përafërsisht 4 cm për një shtrirje prej të paktën 50 cm”.

Bashkia është dënuar me 40 mijë euro si dëmshpërblim për dëmet e pësuar dhe shpenzimet ligjore me të cilat është përballur shtetasi i rënë.

/a.r