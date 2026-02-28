Udhëheqja politike e Iranit ishte objektivi kryesor i valës së parë të sulmeve të koordinuara SHBA-Izrael, mëngjesin e së shtunës, duke shkaktuar zjarr të përhapur në rajon. Zyra e Udhëheqësit Suprem, si dhe rezidenca e Presidentit të Iranit u vunë në shënjestër, duke reflektuar qëllimin e SHBA-së për ndryshime në qeverisjen e vendit, sipas mesazhit të Presidentit amerikan Donald Trump, i cili konfirmoi nisjen e veprimeve ushtarake.
Shtatë raketa u drejtuan drejt zyrës së udhëheqësit suprem Ali Khamenei. Deri më tani, Irani nuk ka bërë asnjë deklaratë zyrtare mbi vendndodhjen e Khameneit, megjithëse një burim qeveritar i tha Reuters se ai nuk ishte në Teheran dhe ishte zhvendosur në një vend të sigurt. Rezidenca e Presidentit iranian Pesekian u sulmua gjithashtu, ndërsa nuk ka konfirmim për ndonjë zyrtar të lartë të vrarë. Selia e Trupave të Gardës Revolucionare Islamike u godit gjithashtu.
Krahas sulmit të qershorit të kaluar, ku objektivat ishin objekte bërthamore të thella, sot u goditën zyra dhe rezidenca të udhëheqjes, duke treguar fokus të qartë ndaj elitës politike iraniane. “Zyrtarët iranianë ishin objektivi kryesor i valës së parë të sulmeve SHBA-Izrael”, tha një burim amerikan për Reuters.
Në një mesazh të filmuar, Trump e përshkroi fushatën ushtarake, e quajtur Operacioni “Epic Fury”, si përpjekje për të shkatërruar ushtrinë iraniane, për të eliminuar programin bërthamor dhe për të sjellë ndryshime në qeveri. Ai iu drejtua popullit iranian: “Kur të mbarojmë, merrni qeverinë tuaj. Ky mund të jetë shansi juaj i vetëm për breza të tërë.”. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu theksoi se sulmi mund të krijojë kushtet që populli iranian të marrë fatin e vet në duart e veta. Ekspertët e mbrojtjes dhe gjeopolitikës e shohin këtë si një sinjal të qartë se sulmet kanë synim të ndryshojnë regjimin iranian.
“Trump dhe Netanyahu kanë qenë të kujdesshëm të theksojnë se populli iranian duhet të jetë ai që merr vendimet, duke krijuar një distancë politike nëse sulmet nuk arrijnë të rrëzojnë regjimin,” shkroi eksperti Shashank Joshi.
Për Netanyahun, ndryshimi i regjimit në Iran është një objektiv i qëndrueshëm prej dekadash, duke e portretizuar vendin dhe aleatët e tij si një kërcënim të vazhdueshëm për Izraelin dhe stabilitetin në Lindjen e Mesme.
