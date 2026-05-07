Tetëdhjetë e një vite më parë, më 7 maj të vitit 1945, bota dëshmoi një nga momentet më përcaktuese të shekullit të 20-të. Në një dhomë modeste të një shkolle në Rheims të Francës, e cila shërbente si selia e Forcave Aleate, Gjermania naziste nënshkroi zyrtarisht aktin e dorëzimit pa kushte.
Ky moment historik shënoi përfundimin e plotë të rolit të Gjermanisë në Luftën e Dytë Botërore, duke i dhënë fund gjakderdhjes dhe armiqësive në teatrin evropian të luftës.
Firma që i dha fund makthit
Përballë përfaqësuesve të lartë të komandës së përbashkët aleate, Gjenerali gjerman Alfred Jodl, si përfaqësues i Komandës së Lartë të Forcave të Armatosura Gjermane, vendosi firmën mbi dokumentin që detyronte dorëzimin e të gjitha forcave tokësore, detare dhe ajrore.
Në komunikimin e tij të shkurtër dhe telegrafik dërguar menjëherë pas kësaj ngjarjeje drejt Uashingtonit dhe Londrës, Komandanti Suprem i Forcave Aleate, Gjenerali Dwight D. Eisenhower, e përmblodhi ngjarjen me një frazë që do të mbetej në histori:
“Misioni i kësaj Force Aleate u përmbush në orën 02:41, me orën lokale, më 7 maj 1945.”
Rruga drejt paqes
Akti i nënshkruar në Rheims ishte hapi i parë dhe thelbësor, i cili hyri në fuqi të nesërmen, më 8 maj 1945. Kjo ditë, e cila u pasua edhe nga një ratifikim i dytë në Berlin me kërkesë të Bashkimit Sovjetik, njihet globalisht si Dita e Fitores në Evropë (Dita VE).
Dorëzimi pa kushte jo vetëm që çmontoi makinerinë ushtarake të Rajhut të Tretë, por hapi rrugën për rindërtimin e një kontinenti të shkatërruar nga lufta dhe krijimin e një rendi të ri gjeopolitik ndërkombëtar. Ngjarja e Rheims mbetet një kujtesë e përhershme e rëndësisë së paqes dhe bashkëpunimit global pas një prej periudhave më të errëta të njerëzimit.
