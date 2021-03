Kanceri i frikëson njerëzit më shumë sesa sëmundjet e tjera. Njerëzit mendojnë se një sëmundje onkologjike është një dënim me vdekje dhe mediat i përkeqësojnë gjërat duke folur gjatë gjithë kohës për kancerin. Sot, shumë njerëz vuajnë nga frika se mos preken nga kanceri dhe shpesh “diagnostikojnë” veten e tyre me këtë sëmundje në momentin që ndihen pak të sëmurë.

Ne duhet të luftojmë frikën tonë dhe ta heqim qafe sa më shpejt që të jetë e mundur. Për këtë arsye, më poshtë janë listuar 7 fakte për sëmundjen më të tmerrshme në botë. Nuk është e thënë që ju duhet të injoroni simptomat shqetësuese dhe se duhet të hiqni dorë nga vizita me mjekun, thjesht këto fakte do ju ndihmojnë të mos përhapni panik.

1. Nëse një qime po rritet përmes një nishani, ka shumë të ngjarë të mos jetë melanoma.

Shumë njerëz që kanë nishan kanë frikë nga prekja e kancerit të lëkurës. Por ka disa lajme të mira: nëse një qime po rritet përmes një nishani, ka shumë të ngjarë që të mos jetë e rrezikshme. Nëse një qime arrin të rritet, struktura e lëkurës nuk ndryshohet. Kur një person ka kancer të lëkurës, kanalet që rriten flokët nuk mund të formohen.

Sidoqoftë, nëse flokët dikur rriteshin nëpër nishan dhe tani nuk rriten, kjo nuk do të thotë se është kanceri. Por gjithsesi duhet të kontrolloheni tek një mjek për të qenë të sigurt.

2. Tumoret beninje qëndrojnë beninj në shumicën e rasteve.

Pothuajse të gjitha tumoret beninje nuk bëhen kurrë kancerogjene, përveç disa përjashtimeve super të rralla, siç janë polipet e zorrës së trashë (është më mirë t’i hiqni sepse mund të shndërrohen në kancer). Dhe shumë tumore të gjirit, të tilla si fibroadenomas, pothuajse kurrë nuk shndërrohen në kancer dhe as cistat e vezoreve ose miomat e mitrës.

3. Nëse keni një përplasje të dhimbshme, nuk ka shumë të ngjarë të jetë kancerogjene.

Shumica e tumoreve kancerogjene nuk dëmtojnë. Pra, nëse keni një dhimbje në lëkurë ose nën të, ndoshta nuk është kanceri. Por mund të jetë një infeksion i rrezikshëm që ka nevojë për trajtim, kështu që patjetër duhet të shihni një mjek!

4. Simptomat që zgjasin me vite nuk janë shenja të kancerit.

Nëse keni kollitur për vite me radhë ose keni pasur dhimbje koke ose fryrje të barkut nuk është kancer. Nëse do të kishte qenë kancer, do të të kishte vrarë shumë kohë më parë. Sidoqoftë, mund të jetë një sëmundje tjetër, më pak e rrezikshme (por gjithsesi serioze), prandaj vizitohuni tek një mjek.

5. Simptomat që vijnë dhe ikin nuk janë zakonisht shenja të kancerit.

Nëse keni një simptomë që u shfaq si një skuqje dhe më pas u zhduk një javë më vonë, nuk është kancer. Kanceri ka simptoma që bëhen më të forta me kalimin e kohës. Përjashtimi i vetëm është kanceri i zorrës së trashë që shkakton diarre me gjak dhe mund të vijë e të shkojë.

6. “Kanceri po bëhet më i ri” është një mit.

Duket se ka gjithnjë e më shumë pacientë të rinj që diagnostikohen me kancer, por kjo nuk është e vërtetë. Në SH.B.A., mosha mesatare e një personi që ka kancer është 66 vjeç dhe njerëzit që janë nën 20 vjeç kanë vetëm 1% të të gjitha kancereve. Njerëzit e moshës 55 vjeç e lart kanë rrezikun më të lartë të prekjes nga kanceri, më pak se 80% e të gjitha kancereve janë në mesin e kësaj grupmoshe.

7. 30% deri 50% e kancereve mund të parandalohen.

Sipas informacionit të siguruar nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, 30% deri 50% e kancereve mund të parandalohen duke ndryshuar thjesht stilin e jetës. Më poshtë keni një seri rekomandimesh se si të mbroheni nga kanceri:

-Mos pini duhan.

-Mos lejoni që njerëzit e tjerë të pinë duhan në shtëpinë tuaj ose në vendin tuaj të punës.

-Kontrolloni peshën tuaj.

-Lëvizni më shumë dhe shmangni një mënyrë jetese të ulur.

-Hani më shumë fruta dhe perime. Kufizoni konsumin e ushqimeve me shumë kalori, pijeve të ëmbla, mishit të kuq dhe ushqimeve që përmbajnë shumë kripë.

-Ndaloni pirjen e alkoolit ose të paktën kufizoni atë.

-Shmangni ekspozimin ndaj dritës UV.

-Mundohuni të mos kontaktoni me substancat kancerogjene në punë dhe ndiqni udhëzimet dhe rregullat e sigurisë shëndetësore.

-Kontrolloni nivelet e rrezatimit në shtëpinë tuaj.

-Vaksinoni fëmijët tuaj.

Për gratë:

-Jepini gji fëmijëve tuaj nëse mundeni.

-Kufizoni marrjen e terapisë zëvendësuese të hormoneve.

/a.r