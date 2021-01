Ministrja e Shëndetësisë Ogerta Manastirliu këtë të enjte në foltoren e Kuvendit ka bërë një bilanc në lidhje me situatën pandemike në të cilën ndodhet vendi ynë për shkak të pandemisë.

Manastirliu ka theksuar se vijon puna me intensitet të lartë për të mbyllur me sukses fushatën e vaksinimit për Covid.

“Kemi mbyllur me sukses të gjithë bisedimet e para në lidhje me sigurimin e dozave të para të vaksinës anti Covid. Tashmë kemi paguar 2.9 mln dollarë dhe kemi marrëveshje dhe me Covax dhe vijojnë bisedimet bilaterale dhe me vendet e tjera Evropiane për të siguruar dozat e duhura. Është e rëndësishme që të zbatojmë masat në fuqi, të mos ulim vigjilencën pasi sot më shumë se kurrë është e nevojshme që përpjekje tona të mos ndalen dhe me punë kemi arritur të jemi njëlloj si vendet e tjera, kemi rritur pikat e testimit të shpejtë. Ja kemi dalë që të sigurojmë të gjithë medikamentet e nevojshme. Kemi shtuar flotën e monitorëve dhe ambulancave për të trajtuar çdo rast urgjente. Kemi vaksinuar 600 mjekë dhe infermierë me dozën e parë dhe për të siguruar dhe dozën e dytë. Gjithashtu kemi gati dhe vaksinimin e grupeve parësore menjëherë sapo të mbërrijnë dozat e para të Pfizer në vendin tonë”, ka thënë Manastirliu.

g.kosovari