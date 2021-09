Nëse këto muaj gjërat nuk ju kanë shkuar mirë, díjeni se do të futeni në një pozicion favorizimi nga planetet.

Ju ka përzgjedhur Universi që jeta juaj të ndryshojë shumë dhe për më mirë dhe këto 6 shènja do të jenë në vend të parë.

Virgjëresha, Akrepi, Gaforrja, Binjakët, Shigjetari dhe Peshku do të realizojnë dëshirat në këtë muaj shtator.

Binjakëve do t’ju vijë një mirëqënie nga data 10-15 shtaor dhe dp të zeroni listën e borxheve. Nëse doni më shumë fat përdorni magjinë e numrit 33.

Universi do t’I japë shumë forcë gaforres për të rritur të ardhurat dhe në të njëjtën kohë duhet t’I kushtojë vëmendje shëndetit.

Shëndeti i virgjëreshës do të jetë “on top” ndaj këtë kohë kríjoni sa më shumë plane dhe “thurrní” ëndrra sepse fatin do ta keni në maksimum. Përdorni edhe 9-ën si numër me fat.

Slogani i akrepave do të jetë sa më shumë optimizëm sepse ata prekin periudhën më të mirë dhe 1 lajm nga jáshtë dhe 1 dhuratë që do ju víjë do ju bëjë që 2 ëndrrat tuaja më të mëdha t’ju realizohen.

Dita juaj më e mbarë, të dashur shigjetarë do të jetë 15 shtatori dhe deri atëherë bëni mirë që të keni gjetur një partner biznesi sepse çfarëdolloj gjëje që të bëni do ju sigurojë shumë sukses.

Peshq, yjet ju thonë që për 10 ditë të líni gjíthçka dhe të merreni me veten tuaj. Juve do ju víjë një dorë e mirë fínancíare për të shpenzuar për gjíthçka që i kishte munguar jetës suaj deri tani.