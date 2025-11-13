Zhvillimet të reja janë mësuar nga grupi hetimor në lidhje me atentatin e dy ditëve më parë në Rinas, ku humbi jetën Gilmando Dani dhe u plagos rëndë shtetasi Mustafa Sheqeri.
Nga rindërtimi i ngjarjes që kanë bërë hetuesit, dyshohet se në këtë krim që tronditi opinionin kombëtar janë përfshirë 6 persona, 3 atentatorë, një shofer, një vëzhgues dhe një person tjetër që i priste në fshatin Halil.
Sipas gazetarit Igli Çelmeta tashmë janë mbledhur të gjitha kamerat në bizneset në zonë, por edhe në aeroport për të identifikuar të dyshuarit.
“Kanë dyshimet se organizimi i sulmit ka nisur që nga Barcelona. Hetuesit kanë dyshime se Dani ndiqej prej shumë kohësh, dhe është ndjekur dhe kur është nisur drejt Spanjës. Policia ka kryer kontrolle në disa banesa e biznese në Fushë Krujë. Personat e shoqëruar janë lënë të lirë pas marrjes në pyetje. Dyshohet se kanë qenë të paktën 6 persona, 3 prej tyre zbresin nga makina, një është shofer. Dyshohet se një person ka qenë në parking dhe ka qenë syri i ekzekutorëve. Një person dyshohet se i ka pritur në Halil, ku dogjën mjetin”, tha Çelmeta.
Leave a Reply