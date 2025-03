Nga Mcs. Berjana Molla (Logopede/QSUT)

6 Marsi, Dita Europiane e Logopedisë ️

Thirrja ime këtë vit u drejtohet të gjithë prinderve të rinj. Jepuni kohë nga dita juaj të vegjëlve tuaj. Lodra më e çmuar që mund t’i blini fëmijës tuaj është koha dhe loja që ju zhvilloni me të.

Flisni me ta pa ndalim gjatë gjithë kohës. Flisni rreth gjithçkaje që shihni dhe mendoni, kudo që ndodheji dhe në çdo moment.

Së dyti: Sa me pak ekspozim ndaj teknologjisë dhe sa me shumë lojra dhe argëtim ne mjedisin natyral.

Së treti: Dërgojini bebat sa më herët në çerdhe. Më mirë të kalojnë një virozë më shumë sesa të pësojë një ç’rregullim në komunikim.

Thirrja ime e dytë shkon kundrejt pacientëve të rritur më afazi, belbëzim, ç’rregullime të zërit etj. Ngrijeni kokën lart dhe mos u ndje inferior nëse fjalët e tua ngecin apo nuk të kujtohet fjala e duhur në kontekstin e duhur, apo se zëri yt është robotik tanimë.

Shoqëria dhe komuniteti të duan për atë që je dhe jo për mënyrën se si flet.

Mos harroni, ju që kaluar isheminë apo kancerin e laringut, luftuart dhëmb më dhëmb me vdekjen dhe ia dolët të ishit prezent në tavolinën e familjes tuaj.

Mos e mendo kurrë që ngjyra e zërit tënd apo fjalët e tua do të trondisin dikë apo do të të turpërojnë përpara shoqërisë.

Ngrije kokën dhe mos u demotivo. Me kokën lart do të fitosh edhe këtë betejë të fundit që të ka mbetur, pasi fitove betejën e jetës.

Thirrja ime tjetër është për të gjithë prindrit dhe fëmijët e tyre me humbje dëgjimi. Ti je i vogël dhe nuk e kupton ndoshta se tingujt e jetës janë shumë të rëndësishme për ta zhvilluar atë.

Prindërve të femijëve me humbje dëgjimi u them: Kaloni kohë me fëmijen tuaj, këndoni, kërceni, luani me ta sa më shumë që mundeni.

Filloni një fjali/këngë/poezi të njohur dhe e ndaloni, prisni që fëmija juaj ta njohë dhe ta plotësojë me fjalën/fjalët

kyçe.

Komunikimi është gjithçka, Logopedia është çelësi. Por pa bashkëpunimin e të gjitha hallkave të shoqërisë (duke nisur nga familja) dhe të gjithë profesionistëve të fushave, gjithçka bëhet më e vëshirë.