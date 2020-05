Qytetarët shqiptarë të cilët kanë mbetur në Amerikë për shkak të mbylljes së kufijve nga kriza e shkaktuar nga koronavirusi do të kenë edhe një mundësi të fundit për t’u riatdhesuar.

Ambasada shqiptare në Amerikë njoftoi se një tjetër fluturim do të zhvillohet në 6 maj. Fluturimi do të bëhet nga Nju Jorku në Londër dhe nga Londra në Tiranë.

“Nisja më datën 6 maj pasdreke nga Aeroporti JFK, nëpërmjet kompanisë British Airways (fluturim komercial) që mbërrin në Londër në Aeroportin Heathrow më datë 7 maj”, thuhet në njoftimin e ambasadës.

“Shqiptarët që kanë udhëtuar drejt SHBA-së me viza turistike do të pajisen me një vizë (falas) 24-orëshe tranziti në aeroport. Qytetarët që janë të pajisur me green card ose pasaportë amerikane (por që janë shtetas shqiptarë), dalin nga aeroporti me atë dokument. Sapo të dalin nga kontrolli i dokumenteve, pasagjerët duhet të marrin bagazhet dhe të drejtohen menjëherë drejt autobuzave që do mundësojnë transportin nga Aeroporti Heathroë drejt Aeroporti Luton nga ku do jete fluturimi tjetër. Fluturimi tjetër drejt Tiranës, mundësohet përmes Air Albania (fluturim riatdhesimi) që niset nga Londra/Aeroporti Luton dhe mbërrin në Tiranë po më datën 7 maj në darkë”, shton njoftimi.

Sipas ambasadës shqiptare në Amerikë ku fluturim do të bëhet përmes një operatori dhe një pakete të vetme: “Duke marrë shkas nga kërkesat e larta për fluturime drejt Shqipërisë dhe duke kuptuar që mundësitë për udhëtime drejt Shqipërisë janë gjithnjë e më të pakta, si edhe për ta bërë të mundur procesin e riatdhesimit që ka marrë përsipër Qeveria Shqiptare, Ministria e Energjisë dhe Infrastrukturës dhe Ambasada e Republikës së Shqipërisë në Uashington DC, kanë bërë të mundur ofrimin e këtij udhëtimi përmes një operatori dhe në një paketë të vetme. Kjo paketë do të përfshijë udhëtimin nga Nju Jorku drejt Londrës dhe pastaj drejt Shqipërisë, si dhe transportin me autobus ndërmjet dy aeroporteve gjatë tranzitit në Londër. Në momentin e rezervimit të biletës, do të deklaroni dhe qytetin ku jetoni në Shqipëri, për udhëzime të mëtejshme që lidhen me procesin e karantinimit (brenda shtëpive tuaja ose sipas udhëzimit përkatës)”.

Po ashtu ambasada njofton se shumë nga qytetarët do të duhet të kenë nevojë që të presin dhe biletat e brendshme në USA për të arritur në aeroportin JFK në kohën e duhur.

Për të mundësuar këtë fluturim, ambasada i drejtohet të gjithë qytetarëve, veçanërisht aty që kanë vendosur emrin në listë pritje të drejtohen tek këto kontakte:

Email : [email protected]

Mob : ( 551 ) 265 6279

Mob : ( 914 ) 400-9602.