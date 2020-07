Policia ka dhënë sot detajet e reja të operacionit që ditën e djeshme, të martën, solli sekuestrimin në doganë e Durrësit të 545 telefonave celularë dhe të një shumë të konsiderueshëm parash.

Konkretisht përpos telefonave të vit prodhimeve të fundit janë sekuestruar edhe 30000 paund e 78730 euro. Po ashtu, në autobusin me shofer 41-vjeçarin Ilir Ferrunaj tashmë të arrestuar, gjatë kontrollit të bërë në vijën e dytë, u gjetën edhe 2 kondicionerë, goma kamioni dhe automjeti, si dhe pako me veshje të ndryshme.

Ilir Ferrunaj tashmë do të përballet në gjykatë me veprat penale “Mosdeklarimi në kufi i të hollave dhe i sendeve me vlerë”, “Kontrabanda me mallra të tjerë” dhe “Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”.

g.kosovari