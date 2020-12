Kryeministri Edi Rama ishte i pranishëm paraditen e sotme në Laç, ku me bashkëpunimin e qeverisë turke ka nisur ndërtimi i 524 apartamenteve për të pastrehët e tërmetit të 26 nëntorit 2019.

Në fjalën e tij Rama tha se ky investim është një fjalë e mbajtur e presidentit turk Erdogan për ta rilindur zemrën e Laçit.

“Lagja që ne rindërtojmë është një lagje simbol e solidaritetit dhe miqësisë. Ajo do të jetë dëshmi e kësaj marrëdhënie të veçantë mes Shqipërisë dhe Turqisë. Kam pasur privilegjin të takoj forcat turke të kërkim-shpëtimit dhe të shihja nga afër përkushtimin me të cilin shpëtuan jetë shqiptare duke mos lejuar që gërmadhat t’i merrnin me vete. Më pas presidenti Erdogan më ka ftuar të jem i pranishëm në një event të madh ku tregoi gatishmërinë për ndërtimin e mbi 500 apartamenteve. Duke ndritur këtë lagje të re ne arritëm të sistemojmë më në fund përroin e vjetër që ishte një gangrenë që përmbyste qytetin. Ka qenë këmbëngulja epike e kryetares së bashkisë dhe më pas kërkesa jonë që projekti të ” – tha Rama.

Investimi në Laç parashikon 524 apartamente, 37 njësi shërbimi, një qendër tregtare dhe 375 vendparkime.

/JavaNews/a.r