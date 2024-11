Mossos d’Esquadra në Spanjë kanë kryer një operacion makro policor kundër trafikut të marijuanës, pastrimit të parave dhe posedimit të armëve. Rreth 500 policë katalanas janë vendosur në të gjithë provincën e Barcelonës dhe Tarragona për të kryer 30 kontrolle në të cilat janë arrestuar 22 persona. Ky është një hetim që u ngrit nga një operacion i mëparshëm antidrogë, me lidhje mes Milanos dhe Barcelonës, që zbuloi një rrjet pastrimi parash përmes sistemit të transaksioneve të parave haëala ose fei chien.

Operacioni “Doulu” filloi kur agjentët bastisën shumë shtëpi në qytetin e Barcelonës, zonën metropolitane të tij dhe provincën e Tarragona në mënyrë të koordinuar. Të udhëhequr nga njësia e krimeve ekonomike dhe në koordinim me Europolin, hetimi përqendrohet në një rrjet financiar që ata zbuluan në një rast të mëparshëm të një organizate me bazë në Itali, e cila përdorte degë me origjinë kineze për të lëvizur para pa pasur nevojë për transferta. Grupi trafikoi 30 ton hashash dhe marijuanë dhe realizonte rreth 26 milionë euro fitime në vit. Në këtë rast të ri, Mossos kanë arrestuar rreth njëzet persona, shumica me origjinë kineze dhe shqiptare, sipas burimeve policore.

Hetimi i atribuon një çifti kinez nga Sabadell udhëheqjen e grupit që përdorte makina të modifikuara për të lëvizur para me ndihmën e shqiptarëve dhe lituanezëve. Mossos d’Esquadra gjeti 4 milionë euro cash, një nga konfiskimet më të mëdha në historinë e tyre.

Faza e parë e hetimit, një vit më parë, lejoi të kuptohej në detaje funksionimin e një sistemi bankar opak dhe informal, fei chien (paratë që fluturojnë), i cili shërbente për financimin e grupeve të krimit të organizuar në të gjithë Evropën. Në këmbim të një tarife shërbimi midis 1.5% dhe 2%, qytetarët kinezë u garantonin kriminelëve transaksione parash pa pasur nevojë t’i lëviznin fizikisht. Në Milano, trafikanti pagoi me para në dorë në një ndërmarrje tregtare shumën e rënë dakord me furnizuesin e tij të drogës. Më pas, bankieri i dha atij dy informacione: një “kod njohjeje” (i cili përkonte me numrin serial të një fature ligjore prej pesë eurosh) dhe adresën e një institucioni në Badalona. Bankierët kinezë kompensojnë njëri-tjetrin për shumat dhe marrin, në këmbim të shërbimit, një komision që varion midis 1.5 dhe 8%, sipas hetuesve. Me këto të dhëna, në Spanjë, paratë iu dhanë shitësit të mallit. Në atë hetim, pesëdhjetë persona u arrestuan në Itali dhe njëzet në Badalona.