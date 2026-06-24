Një deklaratë e Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s, Mark Rutte, ka ndezur një stuhi politike në Itali, pasi ai pohoi se rreth 500 avionë ushtarakë amerikanë u ngritën nga bazat e SHBA-së në territorin italian gjatë operacioneve ushtarake kundër Iranit.
Duke folur për Fox News para takimit me presidentin amerikan Donald Trump, Rutte deklaroi se Italia ishte ndër aleatët që vunë në dispozicion bazat e tyre për operacionin ushtarak, duke shtuar se nga bazat evropiane janë ngritur në total mes 4 mijë dhe 5 mijë avionë për të mbështetur misionin “Epic Fury”.
“500 avionë u ngritën nga bazat amerikane në Itali”, tha kreu i NATO-s, duke e cilësuar Evropën si një platformë kyçe për projeksionin e fuqisë ushtarake amerikane.
Deklarata e tij bie ndesh me qëndrimin e mëparshëm të qeverisë së kryeministres Giorgia Meloni, e cila kishte deklaruar se bazat amerikane në Itali do të përdoreshin vetëm për operacione logjistike dhe teknike, në përputhje me marrëveshjet dypalëshe mes dy vendeve.
Pas reagimeve të forta, Ministria italiane e Mbrojtjes hodhi poshtë pretendimet e Rutte. Ministri Guido Crosetto deklaroi se janë autorizuar vetëm fluturime të parashikuara nga traktatet ekzistuese dhe e cilësoi mesazhin e kreut të NATO-s si “krejtësisht të gabuar”.
Megjithatë, opozita kërkon sqarime të menjëhershme. Deputeti i të Gjelbërve, Angelo Bonelli, akuzoi qeverinë Meloni për fshehje të informacionit dhe mashtrim të opinionit publik.
“Meloni mashtroi italianët dhe parlamentin. Ajo duhet të raportojë menjëherë dhe të shpjegojë se çfarë ka ndodhur realisht”, deklaroi Bonelli.
Debati ka rikthyer në qendër të vëmendjes rolin e Italisë në operacionet ushtarake të SHBA-së në Lindjen e Mesme, ndërsa qeveria përballet me presion në rritje për të sqaruar përfshirjen e saj në sulmet kundër Iranit.
Leave a Reply