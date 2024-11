Studiuesit thonë se kanë gjetur trajtimin e parë të ri – në 50 vjet – për sulmet e astmës, sipas BBC.

Injeksioni zbut një pjesë të sistemit imunitar që mund të kalojë në një mbingarkesë si në shpërthimet e astmës ashtu edhe në një gjendje të mushkërive të quajtur “sëmundje pulmonare obstruktive kronike” (COPD).

“Benralizumab” përdoret tashmë në rastet më të rënda, por hulumtimi i fundit sugjeron se mund të përdoret në mënyrë rutinore për rreth dy milionë sulme në BM çdo vit.

Ekipi hulumtues në “King’s College” në Londër tha se ilaçi ishte një “ndryshues i lojës” që mund të “revolucionarizonte” kujdesin ndaj astmës.

Sipas studimit, jo të gjitha sulmet e astmës ose COPD janë të njëjta. Në vend të kësaj, pjesë të ndryshme të sistemit imunitar reaguan në masë në pacientë të ndryshëm.

“Tani ne mund të shohim se ka modele të ndryshme të inflamacionit, dhe të ofrohet trajtimi i duhur, për pacientin e duhur, në kohën e duhur”, tha Prof. Mona Bafadhel.

“Benralizumab” synon një lloj të qelizave të bardha të gjakut – të quajtur eozinofil – që mund të shkaktojë inflamacion dhe dëmtim në mushkëri.

Eozinofilet janë të përfshira në rreth gjysmën e sulmeve të astmës dhe një të tretën e shpërthimeve të COPD.

Nëse një sulm i tillë – që përfshin vështirësi në frymëmarrje, kollë dhe shtrëngim në gjoks – nuk mund të kontrollohet me inhalatorë të rregullt – atëherë mjekët do të rekomandojnë mjekim me steroid.

Studimi, me pjesëmarrjen e 158 personave, monitoroi pacientët për tre muaj.

Rezultatet në “The Lancet Respiratory Medicine” gjetën një shkallë të dështimit të trajtimit prej – 74% kur merrni steroid dhe 45% me terapinë e re.

Personat e trajtuar me terapinë e re kishin më pak gjasa të shtroheshin në spital, të kishin nevojë për një raund tjetër trajtimi ose të vdisnin.

Vullnetarët raportuan gjithashtu simptoma të përmirësuara dhe një cilësi më të mirë të jetës me ilaçin e ri.

Alison Spooner, e cila është 55 vjeç dhe nga Oxfordshire, ishte një nga personat që mori pjesë në studim.

Ajo ka pasur astmë që nga fëmijëria, por u përkeqësua gjatë pesë viteve të fundit dhe ka pasur tre sulme të mëdha.

Alison tha se u ndje shumë ndryshe pas injektimit.

“Fatkeqësisht, asnjë ilaç nuk e largon plotësisht astmën, por ky ilac është më i miri. Është një mrekulli në fakt”, shtoi ajo.

“Benralizumab” nuk është gati për përdorim në shkallë të gjerë.

Do të duhet ende një provë më e madhe, që do të nisë në vitin 2025 dhe do të zgjasë dy vjet, për të qenë të sigurt për përdorim. Kushdo që tashmë i jepen këto barna duhet të vazhdojë të ndjekë recetën e tij.

Ky studim do të duhet gjithashtu të vlerësojë efektivitetin e kostos pasi antitrupat monoklonal, si kjo terapi, janë ilaçe të shtrenjta.