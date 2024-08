Reperi 50 Cent ka qenë gjithmonë një njeri që i thotë të vërtetat hapur dhe nuk e ka problem t’i sulmojë drejtpërdrejtë kolegët e tij. Ai ka qenë një nga forcat shtytëse që rrëzoi Sean P. Diddy Combs dhe abuzimet e tij të shumta ndaj njerëzve nga industri të ndryshme. Gjithashtu, 50 Cent ka folur vazhdimisht kundër çiftit më të fuqishëm në hip-hop: Jay-Z dhe Beyonce. Në një intervistë të fundit për Hollywood Reporter, Fifty pretendon se Jay-Z nuk donte që ai të ishte pjesë e shfaqjes së pjesës së parë të Super Bowl 2022, ku ai mori pjesë.

Gjatë asaj interviste, 50 Cent e bëri të qartë se Roc Nation, kompania e themeluar nga Jay-Z, nuk e donte atë si pjesë të shfaqjes historike të pjesës së parë të Super Bowl.

50 Cent nuk e përmendi specifikisht Roc Naiton, por ai tundi kokën kur u pyet nëse po u referohej atyre.

“Ata donin të më linin jashtë. Nuk më donin atje. Po, nuk më donin atje. Eminem nuk do ta bënte pa mua. Kështu përfundova në shfaqje sepse ai nuk do të vinte nëse nuk do të isha unë. Menduan: “Dreqin, kështu që thjesht e humbim Eminem-in sepse nuk sollëm 50? Dreqin! Në rregull, silleni 50 atëherë”. Por nëse do të ishte në dorën e tyre, ata nuk do të më kishin marrë fare. Nuk e di kush voton atje. Por 32 çmime Grammy për Beyonce-n është çmenduri, kushdo që të jetë, ata janë në shtëpinë e Beyonce-s, sepse ajo ka 30 të tilla”, -tha 50 Cent.

Kjo nuk është hera e parë që 50 Cent del hapur kundër Jay-Z dhe Beyonce-s, ai gjithashtu i ka akuzuar të dy se janë miq me Sean P. Diddy Combs dhe janë pjesë e elitave që drejtojnë botën tani. Teori konspirative që nuk mund të konsiderohen të vërteta nëse nuk vërtetohen.