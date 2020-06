Një shembull, motiv për brezat e rinj, e ka cilësuar ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj, efektivin e policisë Ibrahim Basha, i cili u vra në krye të detyrës.

Në 5 vjetorin e tij të vdekjes, ministri Lleshaj, drejtori i Policisë së Shtetit, Ardi Veliu, kolegë dhe familjarë të tij, nderuan sot në 5-vjetorin e rënies në krye të detyrës, Ibrahim Bashën, i shpallur Dëshmori i Atdheut. Ndryshe nga vitet e tjera në këtë ceremoni përkujtimore, ka qenë më të pakët në numër, për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19.

“Mesazhi dhe sakrifica e Ibrahim Bashës, reflektohet, duhet të reflektohet dhe do të reflektohet në angazhimin e përditshëm të Policisë së Shtetit për ta pastruar Shqipërinë nga krimi, nga kanabisi, për ta pastruar Policinë nga ata që nuk janë ende në lartësinë apo të denjë për të shërbyer në radhët e saj, sepse tek-tuk edhe ka të tillë, me qëllim që ne t’i hapim rrugë, një Shqipërie të re, një Shqipërie pa krim, një Shqipërie me prosperitet, një brezi të ri, i cili e ndërton të ardhmen te puna e ndershme dhe jo te krimi. T’i hapim rrugë, një Shqipërie, e cila ecën përditë e më shpejt në rrugën e saj europiane, duke qenë të bindur se vetëm integrimi europian i Shqipërisë, do të jetë edhe plotësimi i ëndrrave të shumë shqiptarëve, edhe plotësimi i ëndrrës së Ibrahim Bashës, i cili pikërisht kësaj të ardhmeje, kësaj ëndrre të madhe, i kushtoi edhe jetën e gjakun e tij”, tha Lleshaj në fjalën e tij.

