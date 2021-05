Spartak Ngjela ka kaluar disa vite të jetës së tij në burgun e Burrelit dhe te Ola rrëfeu për këtë periudhë të vështirë. Teksa ai tregonte ra në sy karakteri i fortë që avokati ka, aq sa për një periudhë kaq të errët foli si për diçka normale, madje dhe me nota humori.

Për rreth 5 vite ka qenë në të njëjtën dhomë burgu me të atin. Ai tha se në fillim Kiço Ngjela ka qenë 3 vite në burgun e Tiranës, dhe pasi vdiq Mehmet Shehu e transferuan në Burrel ku ndodhej avokati. Babai i tij ishte moshë e madhe, ndaj ai duhej të kujdesej për të.

Avokati rrëfeu se debatonte vazhdimisht me të atin pasi kishin bindje politike të ndryshme. Debatet mes tyre në dhomën e burgut sigurisht që regjistroheshin. Sipas avokatit, kur Ramiz Alia kërkonte materiale dhe nuk kishin çfarë t’i jepnin, zbardhnin debatet që ai bënte me babanë e tij dhe ia çonin. Gjatë bisedës u zbulua se në burg avokati në atë kohë ka patur edhe të vëllanë, gjithashtu i dënuar për arsye politike. Ngjela theksoi se ata karakterizoheshin nga optimizmi dhe se nëse do ta duhej ta krahasonte me muzikën ata ishin gjithmonë rrok.

Vëllezërit korçarë teksa dëgjuan historinë prekëse të avokatit u frymëzuan për të kënduar një këngë të cilën ia dedikuan atij dhe të gjithë atyre që fatkeqësisht kanë kaluar një pjesë të jetës së tyre në burgjet e diktaturës./BW

g.kosovari