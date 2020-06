Ka disa arsye përse një person mund të bëhet jobesnik, megjithatë shenja e Horoskopit mund të shpjegojë përse disa persona kanë më shumë prirje të jenë jobesnikë se disa të tjerë.

Dashi

Dashi gjithmonë kërkon ndryshime në jetën e tij, sepse ai beson se kjo e ndihmon të evoluojë dhe të jetë gjithmonë më mirë, prandaj një marrëdhënie e gjatë mund të bëhet problematike për të. Megjithatë, kjo varet nga angazhimi që keni në marrëdhënien tuaj, pasi kur bini në dashuri ju mund të kontrolloni impulset tuaja dhe të mbeteni besnikë.

Binjakët

Sipas horoskopit, kjo shenjë nuk pëlqen të ndihet e bllokuar në një marrëdhënie, e do pavarësinë e saj dhe nganjëherë mund të bëhet e papjekur dhe e paaftë për t’u angazhuar. Para se të jetë në një marrëdhënie të qëndrueshme, ajo duhet të piqet dhe të përballet me frikën e saj për angazhimin.

Luani

Ata janë njerëz shumë të shoqërueshëm dhe e duan vëmendjen, nganjëherë aq shumë saqë nëse mendojnë se një person është në gjendje të japë gjithçka të nevojshme dhe prandaj kërkon arritje të tjera që kënaqin nevojën për dashuri në çdo kohë, ata do të jenë në gjendje të qëndrojnë besnikë dhe ta duan.

Shigjetari

Ai gjithmonë tenton të idealizojë dashurinë dhe sapo të jenë në një marrëdhënie, sipas horoskopit, ata fillojnë të mendojnë se do të ishte më mirë nëse do të kishin qenë me dikë tjetër ose në një situatë tjetër. Kjo nuk ka të bëjë me partnerin e tyre, por me fantazitë e tyre dhe tendencën e tyre për të menduar se gjërat do të kishin qenë më mirë, nëse do të kishin vepruar ndryshe.

Ujori

Ujori mund të bëhet jobesnik në marrëdhëniet e veta emocionalisht, sepse nëse mendoni se ka gjëra që nuk mund të ndani me partnerin tuaj, mund të gjeni dikë me të cilin mund të ndiheni mjaft rehat për të hapur zemrën tuaj. Megjithatë, nëse i besoni partnerit tuaj mjaftueshëm, ka shumë të ngjarë që të qëndroni besnik ndaj marrëdhënies tuaj.