Nga Eduard Zaloshnja
Nga studimet që kam kryer unë në SHBA, dhe shumë të tjerë nëpër botë, rezulton se reduktimi i shpejtësisë së automjeteve në kushte të motit me shi e ul probabilitetin e aksidenteve rrugore dhe të vdekjeve prej tyre. Konsensusi ndërkombëtar i studiuesve për një reduktim prej vetëm 5 km/orë nën kufirin e lejuar të shpejtësisë në rrugë është se redukton 10% aksidentet rrugore dhe 7% vdekjet rrugore.
Nëntorin e kaluar, aksidentet rrugore dhe vdekjet rrugore shënuan një rritje të papritur në Shqipëri. Ishte një nëntor shumë i lagësht nga shirat e vjetshme.
Edhe nëntori i sivjetshëm duket se do të jetë i dëndur me shira. Deri më sot, falë zotit, nuk kemi patur shumë aksidente dhe vdekje rrugore. Por java në vijim pritet të jetë me shira të papushimta.
Prandaj drejtuesit e arsyeshëm të automjeteve duhet të mbajnë parasysh se një reduktim prej vetëm 5 km/orë nën kufirin e lejuar të shpejtësisë në rrugë i redukton 10% aksidentet rrugore dhe 7% vdekjet rrugore!
