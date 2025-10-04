Vlera e kredive të humbura të fshira nga bilancet e bankave shënoi një rritje të fortë në gjysmën e parë të këtij viti.
Sipas informacionit të Bankës së Shqipërisë, sektori bankar nxori jashtë bilanceve rreth 5.3 miliardë lekë. Kjo vlerë ishte 279% më e lartë krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Pas detyrimit rregullator të vendosur nga Banka e Shqipërisë në vitin 2015, Të cilësuara si të klasifikuara, të humbura dhe më tej të fshira, vlera e portofolit të bankave për huatë e fshira është rritur nga viti në viti si edhe në 6 muajt e parë të 2025.
Pjesa më e madhe e kredive të fshira janë në monedhën vendase të mbajtura nga bizneset. Ndërsa kreditë me probleme mbarten më së shumti nga bankat me kapital shqiptar ndjekur më tej nga bankat me kapital evropian por dhe të tjera.
Bankat kanë afat 2 vite për të kategorizuar një pjesë të kredive të humbura si të fshira nga 3 vjet që ka qenë para vitit 2020.
Rritja e vlerës së kredisë së fshira është një tregues që thekson nevojën lidhur me cilësinë e portofolit e portofolit të kredisë së sektorit bankar.
Vetëm në dekadën e fundit bankat kanë fshirë nga bilancet e tyre rreth 90 miliardë lekë.
