Një krim në familje ka ndodhur mbrëmjen e së dielës (25 Korrik 2021) në fshatin Gurë e Vogël të Klosit. Një 47-vjeçar është gjetur i vdekur me shenja dhune brenda banesës së tij.

Viktima është Ylber Lezi. Dyshohet se ai është vrarë nga familjarët pas një sherri në familje. Kanë qenë banorët e tjerë ata që lajmëruan policinë për konfliktin që po ndodhte në familjen Elezi.

Sapo shkuan në vendngjarje, policia hasi në rezistencë për të hapur derën e banesës. Ka qenë bashkëshortja e viktimës e cila shfaqi rezistencë duke mos ju hapur derën shërbimeve të policisë. Uniformat blu thyen derën e banesës dhe hynë brenda.

Aty gjetën të vdekur 47-vjeçarin Ylber Lezi. Dyshohet se ai është goditur në kokë me sende të forta. Bashkëshortja e të ndjerit, Mine Lezi dhe vajza e çiftit A.Lezi kanë thënë se Ylberi ishte në gjumë. Ato kanë qenë në banesë gjatë kësaj kohe.

Policia e Matit ka shoqëruar bashkëshorten dhe vajzën për të hedhur më shumë dritë mbi këtë ngjarje.

Informacioni paraprak i policisë:

Me datë 25.07.2021, rreth orës 22.30, në sallën operative të Komisariatit të Policisë Mat, ka ardhur një telefonatë se në banesën e shtetasit Y. L., në fshatin Gurrë e Vogël, Klos, po ndodhte një konflikt në familje. Menjëherë kanë shkuar shërbimet e Policisë drejt adresës së dhënë, ku shtetasja M. L., ka shafqur rezistencë duke mos ju hapur derën shërbimeve të Policisë. Shërbimet e policisë kanë hyrë me forcë në banesë dhe kanë gjetur me shenja dhune në trup dhe pa shenja jete shtetasin Y. L., 47 vjeç. Janë shoqëruar në Komisariat bashkëshortja shtetasja M. L., dhe vajza e tyre A. L., dhe në bashkëpunim me Prokurorinë e Rrethit Mat, vijon puna për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe dhe dokumentimin me prova ligjore të saj.

/a.r